Εκπτώσεις έως 5.500 ευρώ και επιπλέον όφελος 3.000 ευρώ από το «Κινούμαι Ηλεκτρικά» για τα Born και Tavascan.

Η CUPRA ανακοινώνει νέο προωθητικό πρόγραμμα για τα αμιγώς ηλεκτρικά Born και Tavascan, προσφέροντας σημαντικές εκπτώσεις που καθιστούν την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή.

Για το διαθέσιμο απόθεμα ΜΥ25 του CUPRA Born, η έκπτωση φτάνει τα 5.000 ευρώ, με τις τιμές να ξεκινούν από 35.990 ευρώ για την έκδοση 59 kWh 231 hp eBoost και 39.990 ευρώ για την 77 kWh 231 hp eBoost.

Για τα μοντέλα ΜΥ26, προσφέρεται όφελος 3.000 ευρώ, με την τιμή εκκίνησης να διαμορφώνεται στις 34.990 ευρώ για την έκδοση 59 kWh 204 hp.

Αντίστοιχα, για το ηλεκτρικό SUV CUPRA Tavascan, η προσφερόμενη έκπτωση ανέρχεται σε 5.500 ευρώ, με τις τιμές να ξεκινούν από 43.490 ευρώ για την έκδοση 79 kWh 286 hp Endurance.

Οι παραπάνω τιμές μπορούν να συνδυαστούν με το επιπλέον όφελος 3.000 ευρώ του κρατικού προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά», ανάλογα με την έκδοση του οχήματος.