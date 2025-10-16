Τεχνολογία, Κληρονομιά και Ταχύτητα συναντιούνται στην Κίνα.

Η Morbidelli διοργάνωσε με επιτυχία τη διεθνή εκδήλωση “Morbidelli Days China 2025”, σηματοδοτώντας τα επίσημα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου εργοστασίου παραγωγής της στο Ziyang, της νοτιοδυτικής Κίνας. Περισσότεροι από 500 συμμετέχοντες από 40+ χώρες επίσημοι αντιπρόσωποι, τεχνικοί, δημοσιογράφοι και συνεργάτες έζησαν από κοντά ένα ορόσημο που σηματοδοτεί τη νέα εποχή της Morbidelli: την αναγέννηση του ιταλικού της πνεύματος μέσα στο πιο προηγμένο βιομηχανικό οικοσύστημα του κόσμου.

Ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της Morbidelli στην Ελλάδα, η ομάδα της MOTOWAY ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ Α.Ε. είχε την ξεχωριστή τιμή να παρευρεθεί στα επίσημα εγκαίνια του εργοστασίου και να ζήσει μια αξέχαστη εμπειρία! Δοκιμάσαμε τα νέα μοντέλα στις πίστες, νιώσαμε την απόδοσή τους, και συμμετείχαμε σε μια εντατική τεχνική εκπαίδευση που μας άφησε ενθουσιασμένους. Τα Morbidelli Days 2025 αποτέλεσαν μια ακόμη απόδειξη του δυναμικού δεσμού μας με τη μάρκα και της κοινής μας δέσμευσης για ανάπτυξη και καινοτομία στην ελληνική αγορά.

Μηχανική, Καινοτομία και Ακρίβεια

Το νέο βιομηχανικό συγκρότημα αποτελεί την κύρια παραγωγική βάση των μοτοσυκλετών μεσαίου και μεγάλου κυβισμού (250cc και άνω). Με έκταση 70.000 τ.μ., περιλαμβάνει γραμμές συναρμολόγησης κινητήρων, βαφή και συγκόλληση πλαισίων, τελική συναρμολόγηση, πίστα δοκιμών, logistics και χώρους εκπαίδευσης προσωπικού.

Βασικά στοιχεία έργου:

Στόχος έως το 2028: 1 εκατομμύριο μονάδες συνολικής παραγωγής

Τεχνολογίες: AGV αυτοματοποιημένες γραμμές, AI για ποιοτικό έλεγχο, πλήρης ιχνηλασιμότητα εξαρτημάτων

Υποδομές logistics: 12 σταθμοί φόρτωσης, εσωτερικός σταθμός ανεφοδιασμού και real-time monitoring

Τρεις Πίστες, Τρεις Εμπειρίες

Οι καλεσμένοι συμμετείχαν σε δυναμικές δοκιμές σε τρεις εξειδικευμένες πίστες:

Πίστα F2 (3,2 km): Για τα T1002V, T502X, T352X και F352 με έμφαση στην ισχύ και ακρίβεια.

Πίστα Kart (1,1 km): Δοκιμές αστικών μοντέλων C252V, N300, SC125LX, F200 και NZ250 απόδειξη ευελιξίας και άμεσης απόκρισης.

Πίστα Off-Road: Για τα T1002VX, T502X, T352X και T250X PRO, έλεγχος και σταθερότητα σε ακραίες συνθήκες.

Κάθε πίστα σχεδιάστηκε για να αναδείξει τη φιλοσοφία της Morbidelli: ασφάλεια, απόδοση και πάθος για την οδήγηση.

Καινοτομία, Εκπαίδευση και Πάθος για τη Μηχανική

Πέρα από τις δοκιμές, το event περιλάμβανε τεχνικά σεμινάρια EFI, παρουσιάσεις κινητήρων, δια δραστικές συνεδρίες μέσω Morbidelli Connect App, και παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας ανταλλακτικών και υπηρεσιών.

Η εκδήλωση κορυφώθηκε με τα εγκαίνια του εργοστασίου, ένα γκαλά δείπνο και after party, όπου εκπρόσωποι από πέντε ηπείρους αντάλλαξαν εμπειρίες και όραμα.

Η Επιστροφή στους Αγώνες

Κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης, η Morbidelli ανακοίνωσε την επιστροφή της στις πίστες, με συμμετοχή στα πρωταθλήματα Moto2 και Moto3, τη δημιουργία του Reparto Corse Morbidelli, και ένα νέο πρόγραμμα υποστήριξης αντιπροσώπων που συμμετέχουν σε τοπικά πρωταθλήματα. Το όραμα του Giancarlo Morbidelli, με οκτώ παγκόσμιους τίτλους (1970–1982), αναβιώνει μέσα από αυτή τη νέα γενιά μηχανικής και πάθους.

Ένα Κοινό Όραμα για το Μέλλον

Με τα νέα κεντρικά γραφεία στη Μπολόνια (Ιταλία) και τις διπλές βιομηχανικές βάσεις Taizhou–Ziyang, η Keeway Group επιβεβαιώνει τον στρατηγικό της στόχο:

«Να εξελιχθεί στην πιο δυναμική και καινοτόμο εταιρεία κινητικότητας παγκοσμίως».

Η Morbidelli, με πάνω από 40 μοντέλα Euro 5+, συνεχίζει να παντρεύει την ιταλική κληρονομιά, την ευρωπαϊκή μηχανική και την ανατολική αποδοτικότητα σε μια ενιαία φιλοσοφία: Απόδοση - Σχεδίαση - Πάθος.