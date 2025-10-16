Fiat Pandina: Διαθέσιμο για παραγγελία με τιμή εκκίνησης 15.490 ευρώ

Το Fiat Pandina έχει δύο εκδόσεις εξοπλισμού, με υβριδικό κινητήρα 1.0 λίτρου και πενταετή εγγύηση.

Η Fiat παρουσίασε το νέο Pandina, την πιο πρόσφατη εκδοχή του γνωστού Panda, που αποκτά ήπια υβριδική τεχνολογία και ανανεωμένο εξοπλισμό. Το μοντέλο είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελίες στη χώρα μας, με δύο εκδόσεις εξοπλισμού — Icon και Cross — και τιμές που ξεκινούν από €15.490. Το Pandina συνοδεύεται από πενταετή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη και πενταετή οδική βοήθεια, σύμφωνα με το πρόγραμμα υποστήριξης της Fiat.

Το νέο μοντέλο χρησιμοποιεί έναν τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα 1.0 λίτρου με ήπιο υβριδικό σύστημα 48V και απόδοση 65 ίππων, σε συνδυασμό με μηχανικό κιβώτιο έξι σχέσεων. Η υβριδική υποβοήθηση συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών CO₂, με αποτέλεσμα το Pandina να εξαιρείται από τα τέλη κυκλοφορίας και να κυκλοφορεί ελεύθερα στον Δακτύλιο.

Η έκδοση Icon περιλαμβάνει στοιχεία όπως ψηφιακό πίνακα οργάνων 7”, οθόνη 5” για το ηχοσύστημα, κλιματισμό, τηλεχειριστήρια στο τιμόνι, Bluetooth, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους καθρέφτες. Στα συστήματα υποβοήθησης οδηγού περιλαμβάνονται αυτόματο φρενάρισμα, διατήρηση λωρίδας, αναγνώριση ορίων ταχύτητας, ανίχνευση κόπωσης οδηγού και cruise control. Η ανώτερη έκδοση Cross διαθέτει επιπλέον οθόνη αφής 7” με Android Auto και Apple CarPlay, αισθητήρες φωτός και βροχής, τροχούς 15”, καθώς και υλικά στο εσωτερικό από ανακυκλωμένο πλαστικό Seaqual.

Το Pandina διατηρεί το γνώριμο αμάξωμα του Panda με μικρές αισθητικές παρεμβάσεις. Οι εξωτερικές διαστάσεις παραμένουν συμπαγείς, με μήκος περίπου 3,7 μέτρα, κάτι που ευνοεί την ευκολία κίνησης και στάθμευσης σε αστικό περιβάλλον. Το εσωτερικό παραμένει απλό και πρακτικό, με έμφαση στη λειτουργικότητα και στην ορατότητα. Το Fiat Pandina είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία μέσω του δικτύου αντιπροσώπων της Fiat στην Ελλάδα. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στα €15.490 για την έκδοση Icon και στα €16.990 για την έκδοση Cross, με παράδοση να αναμένεται να ξεκινήσει εντός των επόμενων εβδομάδων.