Η γερμανική ομάδα της Formula 1 επιβεβαίωσε πως θα συνεχίσει με το ίδιο δίδυμο οδηγών και την επόμενη αγωνιστική χρονιά, που σηματοδοτεί τη νέα εποχή του σπορ.

Το ταξίδι της Mercedes-AMG στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 θα συνεχιστεί και το 2026 με τους Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι. Η γερμανική ομάδα, λίγες ημέρες πριν το Grand Prix ΗΠΑ, επιβεβαίωσε την επέκταση συμβολαίων και των δύο οδηγών της.

Έτσι, μπήκε ένα τέλος στο πολύμηνο σίριαλ που είχε απασχολήσει το σπορ το τελευταίο χρονικό διάστημα.

O Ράσελ κοιτάζει το πρωτάθλημα

Ο Ράσελ αναδείχθηκε μέσα από το πρόγραμμα νέων οδηγών της Mercedes και το 2026 θα αγωνιστεί για όγδοη χρονιά στη Formula 1. Αυτή θα είναι η Πέμπτη του σεζόν ως οδηγός της ομάδας του Μπράκλεϊ. Ο 27χρονος Βρετανός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος οδηγών και φέτος μετρά δύο νίκες σε Καναδά και Σιγκαπούρη.

«Είμαι πραγματικά περήφανος που συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι μαζί. Του χρόνου θα συμπληρωθεί μια δεκαετία από τότε που υπέγραψα με τη Mercedes, το 2017. Είναι μια μακρά και επιτυχημένη συνεργασία και ανυπομονώ να δω τι μας περιμένει, ειδικά καθώς μπαίνουμε σε μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές κανονισμών στην ιστορία της F1. Είμαστε όλοι απόλυτα συγκεντρωμένοι στο να πετύχουμε σε αυτή τη νέα εποχή και, προσωπικά, θέλω να χτίσω πάνω σε ό,τι έχει υπάρξει μέχρι τώρα η πιο δυνατή σεζόν μου στη Formula 1», είπε ο Βρετανός.

Ο Αντονέλι κοιτάζει το μέλλον

Ο Αντονέλι πέρασε επίσης από το πρόγραμμα οδηγών της Mercedes και πήρε προαγωγή απευθείας στην ομάδα του Μπράκλεϊ. Στην πρώτη του σεζόν στο σπορ έχει περάσει από αρκετά σκαμπανεβάσματα, όμως μετρά μία sprint pole και ένα βάθρο στο 2025.

«Είμαι ενθουσιασμένος που συνεχίζω με την ομάδα. Έμαθα πάρα πολλά φέτος, τόσο στις καλές όσο και στις δύσκολες στιγμές. Όλες αυτές οι εμπειρίες με έκαναν πιο δυνατό, όχι μόνο ως οδηγό αλλά και ως συναθλητή. Θέλω να ευχαριστήσω τον Τότο και όλους στο Μπράκλεϊ και το Μπρίξουορθ για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη τους. Στόχος μας τώρα είναι να τελειώσουμε δυνατά τη χρονιά, να διασφαλίσουμε τη δεύτερη θέση στους κατασκευαστές και στη συνέχεια να επικεντρωθούμε πλήρως στο 2026. Έχουμε ακόμα έξι αγώνες, και θα δώσουμε τα πάντα», πρόσθεσε ο Ιταλός.

Εξασφαλισμένοι μόνο για το 2026

Το συμβόλαιο των Ράσελ και Αντονέλι ανανεώθηκε μόνο για το 2026. Τουλάχιστον αυτό ανακοίνωσε η Mercedes, κάτι το οποίο σημαίνει πως και την επόμενη σεζόν θα γίνει συζήτηση γύρο από την παραμονή ή μη των δύο οδηγών και το 2027.

