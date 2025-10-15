Αυτοκίνητο της Χρονιάς: Τι ψήφισαν οι Γερμανοί δημοσιογράφοι του ειδικού Τύπου

Η κατηγοριοποίηση των νικητών στη Γερμανία γίνεται με βάση την τιμή αγοράς των αυτοκινήτων.

Τους νικητές στα βραβεία German Car Of The Year 2026 ανακοίνωσε η οργανωτική επιτροπή. Συνολικά 40 δημοσιογράφοι του ειδικού Τύπου στη Γερμανία ψήφισαν τους νικητές στις πέντε κατηγορίες, στην μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου της Ευρώπης.

Τα υποψήφια αυτοκίνητα θα πρέπει να έχουν κυκλοφορήσει στην Ευρώπη μέσα στους τελευταίους 12 μήνες και κατηγοριοποιούνται με βάση την τιμή της βασικής τους έκδοσης. Είναι αξιοσημείωτο ότι μόνο στην κατηγορία των προσιτών αυτοκινήτων ο νικητής δεν είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Οι νικητές στις 5 κατηγορίες

Οικονομικά - Έως 25.000 ευρώ: Dacia Bigster

Compact 25.000 - 40.000 ευρώ: Skoda Elroq

Premium 40.000 - 70.000 ευρώ: Hyundai Ioniq 9

Luxury άνω των 70.000 ευρώ: Cadillac Vistiq

Επιδόσεων: Lucid Air Sapphire

Από τα 5 αυτοκίνητα θα προκύψει ο γενικός νικητής που θα λάβει τον τίτλο German Car of The Year 2026. Το αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί στις 17 Νοεμβρίου.