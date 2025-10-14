Η BYD μειώνει τις τιμές σε όλη την γκάμα των ηλεκτρικών της, με το πρόγραμμα Electric Bonus και συνολικό όφελος έως 13.500 ευρώ μέσω επιδοτήσεων και απόσυρσης.

Η BYD, κορυφαίος κατασκευαστής ηλεκτρικών και plug-in hybrid οχημάτων παγκοσμίως και Νο 1 σε πωλήσεις ηλεκτρικών στην Ελλάδα*, σε συνεργασία με τον Όμιλο Σφακιανάκη, ανακοινώνει νέες, άκρως ανταγωνιστικές τιμές και στα επτά αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της γκάμας μέσω του προγράμματος “ELECTRIC BONUS”.

Με την ενίσχυση της κρατικής επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ’ Κύκλος» και την απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου (όφελος €1.500) οι υποψήφιοι αγοραστές απολαμβάνουν συνολικό όφελος έως €13.500***, καθιστώντας την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή από ποτέ.

BYD DOLPHIN SURF από € 17.290

Το νέο BYD DOLPHIN SURF, το «World Urban Car of the Year», εισάγει την τεχνολογία BYD στην πιο προσιτή της μορφή, συνδυάζοντας ευελιξία, πλούσιο εξοπλισμό και την ασφάλεια της επαναστατικής Blade Battery.

BYD DOLPHIN από € 23.990

Το DOLPHIN συνεχίζει την επιτυχία του ως το πιο δημοφιλές ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα*, με εξαιρετική αυτονομία έως 559 χλμ. στην πόλη, χώρους για μία οικογένεια και κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού.

BYD ATTO 2 από € 24.490

Το ολοκαίνουργιο ATTO 2 φέρνει τη σχεδίαση και την τεχνολογία της BYD στη δημοφιλή κατηγορία B-SUV, με κορυφαίο εξοπλισμό και πλούσια στάνταρ τεχνολογία σε διαμόρφωση με μπαταρία 45,1 kWh και κινητήρα 177 ίππων.

ΝΕΟ BYD ATTO 3 από € 28.990

Το best-seller ATTO 3 MY25 ενισχύεται στα σημεία και είναι διαθέσιμο με αυξημένο ELECTRIC BONUS και πλουσιότερο εξοπλισμό, παραμένοντας σημείο αναφοράς στην κατηγορία των C-SUV.





BYD SEAL από € 39.990

Το SEAL υιοθετεί κορυφαία τεχνολογία CTB (Cell-to-Body), κινητήρες με ισχύ έως 530 PS και εκρηκτικές επιδόσεις, συνδυάζοντας δυναμισμό και πολυτέλεια.

BYD SEAL U από € 34.500

Το SEAL U θέτει νέα στάνταρ στην κατηγορία D-SUV με πολυτελή καμπίνα, κορυφαία Blade Battery σε δύο εκδόσεις χωρητικότητας (71,8 & 87 kWh) και ισχύ 218 ίππων.

BYD SEALION 7 από € 43.990

Το SEALION 7 αντιπροσωπεύει τη σπορ πλευρά της BYD στην κατηγορία των SUV με τεχνολογία iTAC στην ανάρτηση, Blade Battery σε εκδόσεις με 82,5 & 91,3 kWh, Cell to Body δομή και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 4,5 δευτ.





Όλα τα μοντέλα BYD συνοδεύονται με πλήρη εγγύηση κατασκευαστή διάρκειας 6 ετών/150.000 χλμ., εγγύηση 8 ετών/200.000 χλμ. για τη μπαταρία, καθώς και εγγύηση 8 ετών/150.000 χλμ. για τον ηλεκτροκινητήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της BYD.

* Στοιχεία ΣΕΑΑ: Ιανουάριος – Αύγουστος 2025.

** Οι τιμές αναφέρονται χωρίς έξοδα PDI & μεταφορικά.

*** Το μέγιστο όφελος των €13.500 αφορά το μοντέλο BYD SEAL U Design (περιλαμβάνει και το όφελος απόσυρσης παλαιού αυτοκινήτου).