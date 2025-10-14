Η Honda επιβεβαίωσε την υπογραφή του Ντιόγκο Μορέιρα, ο οποίος θα αγωνιστεί με την LCR στο MotoGP, για το πρωτάθλημα του 2026.

O Ντιόγκο Μορέιρα θα κάνει το ντεμπούτο του στη MotoGP τη σεζόν του 2026, με τη LCR Honda. Έτσι συμπληρώθηκε η σύνθεση του grid για την επόμενη χρονιά στο κορυφαίο πρωτάθλημα δύο τροχών.

Ο 21χρονος Βραζιλιάνος, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται δεύτερος στο πρωτάθλημα Moto2 με την ομάδα Italtrans, θα πάρει τη θέση του Σόμκιατ Τσάντρα, ο οποίος αποχωρεί από τη μεγάλη κατηγορία μετά από μια απογοητευτική rookie σεζόν για να ενταχθεί στη Honda στο World Superbike. Στην ομάδα θα έχει ως teammate τον Ζοάν Ζαρκό.

Οι πρώτες δηλώσεις του Μορέιρα

Ο Βραζιλιάνος δεν έκρυψε τη χαρά του για το μεγάλο άλμα στην καριέρα του: «Το να ενταχθώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP με τη Honda LCR είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Θέλω να ευχαριστήσω τη Honda και την ομάδα που πίστεψαν σε μένα και μου έδωσαν αυτή την απίστευτη ευκαιρία. Ανυπομονώ να μάθω, να εξελιχθώ και να παλέψω για δυνατά αποτελέσματα στο υψηλότερο επίπεδο των αγώνων μοτοσικλέτας».

Ο επικεφαλής της ομάδας Λούτσιο Τσεκινέλο επαίνεσε τον νεαρό αναβάτη: «Ο Ντιόγκο έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να γίνει ένας από τους μεγάλους στη MotoGP. Διαθέτει απίστευτο ταλέντο, πάθος για τους αγώνες και έχει αποδείξει την ταχύτητά του σε κάθε είδος μοτοσικλέτας και πρωταθλήματος».

Το παρασκήνιο της μεταγραφής

Παρά τη στενή του σχέση με τη Yamaha Βραζιλίας –η οποία του παρέχει αγωνιστικές μοτοσικλέτες για προπόνηση–, η Honda κινήθηκε πιο γρήγορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του motorsport.com, η HRC του πρόσφερε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας (2+1), με εργοστασιακή υποστήριξη και προοπτική ανανέωσης για το 2028, ανάλογα με τις επιδόσεις του στη σεζόν του 2027.

Μεταξύ όλων των αναβατών του Moto2, ο Moreira θα είναι ο μοναδικός που θα προαχθεί στη μεγάλη κατηγορία το 2026, γεγονός που δείχνει το πόσο υψηλά τον υπολογίζει η Honda. Μάλιστα θα γίνει ο πρώτος αναβάτης από τη Βραζιλία μετά τον Άλεξ Μπάρος το 2007 που θα αγωνιστεί στο MotoGP.