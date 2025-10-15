Ο Μάριο Αντρέτι δηλώνει μεγάλος θαυμαστής του Μονεγάσκου οδηγού της Ferrari και τον θέλει μελλοντικά στη νέα αμερικανική ομάδα της Formula 1.

Ο Σαρλ Λεκλέρ διανύει μία ακόμη δύσκολη σεζόν με τη Scuderia Ferrari, καθώς δεν έχει καταφέρει ακόμα να σημειώσει νίκη το 2025. Ο Μονεγάσκος έχει περιοριστεί σε πέντε βάθρα και μία pole position, σε μια χρονιά που η ιταλική ομάδα δείχνει να υστερεί απέναντι σε McLaren, Red Bull και Mercedes.

Παρά τη δύσκολη συγκυρία, ο 27χρονος οδηγός εξακολουθεί να θεωρείται ένας από τους κορυφαίους της γενιάς του. Οι δεξιότητές του, η ταχύτητα και η αφοσίωσή του θα αποτελούσαν πολύτιμο «όπλο» για οποιαδήποτε ομάδα στη Formula 1.

Το ενδιαφέρον της Cadillac είναι υπαρκτό

Ο Μάριο Αντρέτι, που συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της Cadillac Racing ως σύμβουλος, εξέφρασε ανοιχτά την εκτίμησή του για τον Λεκλέρ, δηλώνοντας στη La Gazzetta dello Sport:

«Ο Μαξ Φερστάπεν είναι εξαιρετικά δυνατός, μου αρέσει και ο Όσκαρ Πιάστρι για το πάθος του, αλλά έχω την αίσθηση πως στη McLaren ευνοούν τον Λάντο Νόρις. Είμαι μεγάλος θαυμαστής του Σαρλ Λεκλέρ. Αν αποφάσιζε ποτέ να αλλάξει ομάδα, θα τον έπαιρνα στην Cadillac χωρίς δεύτερη σκέψη. Η Ferrari είναι η Ferrari και αργά ή γρήγορα θα επιστρέψει στην κορυφή. Πάντα».

Η Cadillac F1 Team, που θα κάνει την παρθενική της εμφάνιση στο πρωτάθλημα το 2026, έχει ήδη ανακοινώσει τους Βάλτερι Μπότας και Σέρχιο Πέρεζ ως οδηγούς της. Η αμερικανική εταιρεία στοχεύει ψηλά, επιδιώκοντας να καθιερωθεί άμεσα ως ανταγωνιστική δύναμη στη νέα εποχή της Formula 1.

Η αγάπη του Λεκλέρ για τη Ferrari

Ο Λεκλέρ έχει επανειλημμένα δηλώσει την αγάπη του για τη Ferrari και τους tifosi, τονίζοντας πως το όνειρό του παραμένει να κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα με τη Scuderia: «Η αγάπη μου για αυτή την ομάδα είναι τέτοια που ποτέ δεν μπήκα στη διαδικασία να ακούσω προτάσεις από άλλους».

Ωστόσο, η αγορά οδηγών ενδέχεται να «πάρει φωτιά» το 2027, όπως ανέφερε ο μάνατζερ του Λεκλέρ, Νίκολας Τοντ, καθώς τότε θα υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το ποιοι κατασκευαστές θα έχουν πετύχει με τους νέους κανονισμούς κινητήρων του 2026.

