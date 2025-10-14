Σαν Σήμερα: Δύο πρωταθλητές αποχώρησαν από την F1 (vid)

Η ιστορία των αγώνων ταχύτητας και δη της Formula 1 είναι γεμάτη από γεγονότα που έχουν αλλάξει τον κόσμο και μεγάλωσαν γενιές ανθρώπων. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Πέρασαν 52 ολόκληρα χρόνια από τη μέρα που ένας τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 κρέμασε το κράνος του. Επιπλέον, ένας ακόμη πρωταθλητής πραγματοποίησε το τελευταίο του Grand Prix στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ, όμως απέτυχε να ανέβει στο βάθρο. Στο MotoGP συνεχίζουμε το ταξίδι μας σε Ασία και Ωκεανία, με το Φίλιπ Άιλαντ και το Μοτέγκι να είναι οι προορισμοί μας.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 14/10, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1973, ο Τζάκι Στιούαρτ ανακοίνωσε την οριστική απόσυρσή του από τους αγώνες. Ο Βρετανός άφησε το στίγμα του ως μια από τις οδηγικές ευφυΐες της F1, κατακτώντας τρεις παγκόσμιους τίτλους μέσα στο διάστημα 1965-1973. Πέραν της F1, αγωνίστηκε στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης και στο Can-Am το 1970/1971. Από το 1997 έως το 1999 ήταν ο επικεφαλής της ομάδας Stewart GP στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ, μαζί με το γιο του, Πολ. Ο Στιούαρτ ήταν επίσης καθοριστικός με τις δράσεις του στην προσπάθεια βελτίωσης των επιπέδων ασφαλείας στους αγώνες ταχύτητας, επιζητώντας καλύτερες ιατρικές υποδομές και ανασχεδιασμό των διαδρομών στις πίστες, με βασικό γνώμονα την ασφάλεια.

Σαν σήμερα το 2001, ο τεράστιος Μίκα Χάκινεν αγωνίστηκε για τελευταία φορά στη Formula 1, τερματίζοντας 4ος στον αγώνα της Σουζούκα. Ο Μίκαελ Σουμάχερ άντεξε στην πίεση του Χουάν Πάμπλο Μοντόγια και κέρδισε το Grand Prix Ιαπωνίας. Μπορεί η Williams να είχε την καλύτερη στρατηγική, ωστόσο η ταχύτητα της F2001 στα χέρια του παγκόσμιου πρωταθλητή ήταν αρκετή για να πάρει τη νίκη στο τελευταίο GP της σεζόν. Τρίτος ήταν ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ της McLaren.

Σαν σήμερα το 2007, ο Κέισι Στόνερ κέρδισε για πρώτη φορά το Grand Prix Αυστραλίας ως παγκόσμιος πρωταθλητής στο MotoGP. O Αυστραλός έκανε μια θαυμάσια εμφάνιση στο Φίλιπ Άιλαντ αφήνοντας πίσω του τους Λόρις Καπιρόσι και Βαλεντίνο Ρόσι.

Σαν σήμερα το 2012, ο Σεμπάστιαν Φέτελ προσπέρασε στην εκκίνηση τον poleman Μαρκ Ουέμπερ και κέρδισε το Grand Prix Κορέας. Ο Γερμανός είχε ένα απαιτητικό απόγευμα, όμως επιβραβεύτηκε διότι η νίκη του τον έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας μετά από 5 μήνες. Τρίτος τερμάτισε ο Φερνάντο Αλόνσο της Scuderia Ferrari.

Σαν σήμερα, επίσης το 2012, ο Ντάνι Πεντρόσα κέρδισε το Grand Prix Ιαπωνίας στην πίστα του Μοτέγκι για λογαριασμό της Honda. Δεύτερος ήταν ο Χόρχε Λορένθο της Yamaha, με τη διαφορά ανάμεσα στους δύο να μειώνεται στους 28 βαθμούς. Τρίτος τερμάτισε ο Άλβαρο Μπαουτίστα.

