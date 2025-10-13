Το BMW x SipaBoards διατίθεται με δύο μπαταρίες 90 Wh, που παρέχουν χρόνο πλεύσης από 1 έως 3,5 ώρες.

Η BMW εισάγει την ηλεκτρική κινητικότητα σε νέους τομείς της ζωής με το νέο ηλεκτρικό SUP. Το BMW x SipaBoards είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με τον κατασκευαστή SipaBoards από την Σλοβενία, ηγέτη στην αγορά ηλεκτρικών SUP. Οι φουσκωτές σανίδες συνδυάζουν τεχνολογία ηλεκτροκίνησης με υλικά υψηλής ποιότητας, ψηφιακή συνδεσιμότητα και ευέλικτο σύστημα μπαταριών. Πρόκειται για το πρώτο ηλεκτρικό προϊόν της BMW που έχει σχεδιαστεί για θαλάσσια σπορ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στον τομέα της κινητικότητας. Τον σχεδιασμό γραφικών ανέλαβε η BMW Group Designworks.

Ηλεκτρικό lifestyle στο νερό

Το SUP έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε ένα ιδιαίτερα δημοφιλές άθλημα. Συνδυάζει σωματική άσκηση, επαφή με τη φύση και ευκολία πρόσβασης, προσελκύοντας έτσι τόσο αρχάριους όσο και έμπειρους λάτρεις των θαλάσσιων σπορ. Το BMW x SipaBoards προσφέρει μια νέα αίσθηση στον χειρισμό του SUP μέσω ηλεκτρικής υποβοήθησης, ψηφιακής συνδεσιμότητας και διαισθητικού ελέγχου. Το αποτέλεσμα είναι μία νέα εμπειρία κινητικότητας στο νερό, όπου η άνεση συναντά το πνεύμα της περιπέτειας.

Στην καρδιά του BMW x SipaBoards βρίσκεται ένας ενσωματωμένος ηλεκτροκινητήρας που παράγει ισχύ έως 300 Watt. Παρέχει επιπλέον ώθηση κατά την κίνηση και διευκολύνει την κωπηλασία, ειδικά όταν υπάρχει αντίθετος άνεμος ή θαλάσσια ρεύματα. Το σύστημα κίνησης, με προπέλα που έχει αναπτυχθεί ειδικά για την BMW, λειτουργεί χωρίς ρύπους και σχεδόν αθόρυβα, προσφέροντας μια μοναδική αίσθηση πλεύσης με ταχύτητες έως 7,5 χλμ/ώρα (4 κόμβοι). Ο κινητήρας αναλαμβάνει επίσης το φούσκωμα της σανίδας. Η απαιτούμενη ενέργεια παρέχεται από μπαταρίες διαθέσιμες σε διάφορες χωρητικότητες που καλύπτουν ποικίλες ανάγκες και αντικαθίστανται με μερικά απλά βήματα.

Δομική σταθερότητα και εκτεταμένη συνδεσιμότητα

Ο ειδικά σχεδιασμένος πυρήνας, κατασκευασμένος από υλικό X-woven drop-stitch υψηλής πυκνότητας, προσδίδει στη σανίδα εξαιρετική δομική ακαμψία και σταθερότητα. Η σανίδα είναι διαισθητική στη χρήση, χάρη στη νέα, ενσωματωμένη στο κουπί διεπαφή χρήστη (UI) με τηλεχειριστήριο Bluetooth – εμπνευσμένη από την BMW Neue Klasse. Αυτό σημαίνει ότι ο κωπηλάτης μπορεί να ενεργοποιεί την λειτουργία FREUDE για επιπλέον ισχύ, εντυπωσιακά φωτιστικά εφέ και απτική ανάδραση. Μια εφαρμογή για smartphone προσφέρει επιπλέον λειτουργικότητα, επιτρέποντας στους χρήστες να σχεδιάζουν διαδρομές, και να παρακολουθούν τη φόρτιση της μπαταρίας καθώς και τη διαδρομή τους μέσω GPS. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό ασφαλείας είναι η αυτόματη διακοπή της τροφοδοσίας, η οποία ενεργοποιείται από ένα σήμα Bluetooth. Εάν το κουπί πέσει στο νερό, μεταδίδεται αμέσως ένα σήμα επιστροφής που διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία του κινητήρα, εξασφαλίζοντας μέγιστη ασφάλεια κατά τη χρήση, ακόμη και σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

Διασκέδαση για δύο ανά SUP

Η σανίδα και το ανθρακονημάτινο κουπί συνδυάζουν ανθεκτικότητα και ελαφρύ βάρος, προσφέροντας μια εξαιρετική εμπειρία SUP. Η σανίδα έχει μήκος 3,65 m, πλάτος 0,82 m, πάχος 0,15 m και ζυγίζει 10,9 κιλά (14,9 kg συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτροκινητήρα). Έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει δύο άτομα. Το ντιζάιν επιμελήθηκε η BMW Group Designworks αντλώντας έμπνευση από τη σχεδιαστική γλώσσα των μοντέλων BMW Neue Klasse και αποτυπώνει μια κομψή και αρμονική αισθητική που εκτείνεται στη σανίδα, το κουπί και τα αξεσουάρ. Διατίθενται τρεις χρωματικές παραλλαγές. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι εξαιρετικά ανθεκτικά και βιώσιμα, ιδανικά για να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες στο νερό. Η σανίδα λειτουργεί αθόρυβα και χωρίς εκπομπές ρύπων.

Έξυπνο σύστημα στήριξης με απεριόριστες δυνατότητες

Ένα ακόμη ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του BMW x SipaBoards είναι το καινοτόμο σύστημα στήριξης, το οποίο επιτρέπει την ταχεία τοποθέτηση αξεσουάρ σε πολλά σημεία του e-SUP. Κάμερες, ηχεία, μπουκάλια, αδιάβροχες τσάντες ή ακόμη και φορητά ψυγεία μπορούν να ασφαλιστούν εύκολα μέσω του συστήματος click & connect, προσαρμόζοντας τη σανίδα σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη. Ο φωτισμός LED κάτω από τη σανίδα δημιουργεί μία μοναδική ατμόσφαιρα και διευκολύνει το ανέβασμα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Η BMW προσφέρει επίσης την Lifestyle Accessory Capsule, η οποία περιλαμβάνει επιλεγμένα αξεσουάρ, όπως η Insta360 X5 camera – που επιτρέπει στους χρήστες να απαθανατίζουν εντυπωσιακές στιγμές κατά τη διάρκεια της διαδρομής – καθώς και κομψά κομμάτια από τη συλλογή ειδών ένδυσης BMW. Έτσι, το e-SUP ξεχωρίζει όχι μόνο για τη λειτουργικότητά του, αλλά και ως έκφραση του προσωπικού στιλ του ιδιοκτήτη του.

Δύο μπαταρίες για ηλεκτρική όρθια κωπηλασία

Το BMW x SipaBoards διατίθεται με δύο μπαταρίες 90 Wh. Αυτή η έκδοση απευθύνεται σε λάτρεις του SUP που θέλουν να εξερευνήσουν, για παράδειγμα, λίμνες ή ακτές. Οι μπαταρίες παρέχουν χρόνο πλεύσης από 1 έως 3,5 ώρες.

Από την άνοιξη του 2026, το SUP θα διατίθεται επίσης προαιρετικά με δύο μπαταρίες 180 Wh. Αυτές έχουν σχεδιαστεί για μεγαλύτερο χρόνο πλεύσης, ιδανικό για όσους σχεδιάζουν μεγαλύτερες εξορμήσεις. Με αυτές τις μπαταρίες, ο χρόνος πλεύσης φτάνει τις 3 έως 7 ώρες.

Το BMW x SipaBoards είναι διαθέσιμο στο BMW Lifestyle online store, σε επιλεγμένα καταστήματα SipaBoards και στο https://bmw.sipaboards.com, στην τιμή των 3.990 ευρώ.