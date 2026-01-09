Το πρωτότυπο Taylor made N°4 Concept αποκαλύφθηκε στις Βρυξέλλες, σε συνεργασία με τον οδηγό Formula E Τέιλορ Μπάρναρντ και έμπνευση από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Η DS Automobiles παρουσίασε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών το νέο «Taylor made N°4 Concept», ένα πρωτότυπο μοντέλο που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τον νέο οδηγό της ομάδας DS Penske στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E, Τέιλορ Μπάρναρντ.

Το concept βασίζεται στο DS N°4, ένα από τα βασικά μοντέλα της γαλλικής μάρκας, και δημιουργήθηκε ως ένα σχεδιαστικό project που συνδέει τον κόσμο της ηλεκτροκίνησης, των αγώνων και της σύγχρονης αυτοκινητικής αισθητικής.

Η επίσημη αποκάλυψη πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο της DS Automobiles, παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της μάρκας, Χαβιέ Πεζό, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου της εταιρείας.

Σχεδίαση εμπνευσμένη από τη Formula E και τον ψηφιακό κόσμο

Το «Taylor made N°4 Concept» δημιουργήθηκε από το DS Design Studio σε στενή συνεργασία με τον 19χρονο Βρετανό οδηγό της Formula E, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση της σχεδιαστικής ταυτότητας του αυτοκινήτου.

Το πρωτότυπο διαθέτει χαμηλωμένη σιλουέτα, φαρδύτερα μετατρόχια και βελτιστοποιημένα αεροδυναμικά στοιχεία, παραπέμποντας τόσο στον μηχανοκίνητο αθλητισμό όσο και στη σύγχρονη ψηφιακή αισθητική που συναντάται στον κόσμο των videogames.

Το εμπρός μέρος ξεχωρίζει από το επιβλητικό λογότυπο «N°4» στο κέντρο της μάσκας, πλαισιωμένο από τη φωτεινή υπογραφή του μοντέλου παραγωγής και τα φωτιστικά σώματα με pixel σχεδίαση, προσδίδοντας στο concept έναν έντονα τεχνολογικό χαρακτήρα.

Καινοτόμα υλικά και τέσσερις εκδοχές τιτανίου

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο τμήμα Χρωμάτων, Υλικών και Φινιρισμάτων της DS Automobiles, το οποίο ανέπτυξε τέσσερις διαφορετικές παραλλαγές βασισμένες στο τιτάνιο:

Pure Titanium: ακατέργαστη μεταλλική υφή και καθαρές γραμμές

Liquid Titanium: γυαλιστερή επιφάνεια με έντονες αντανακλάσεις

Craft Titanium: υφασμάτινο υλικό που αντικαθιστά το ανθρακόνημα σε αεροδυναμικά σημεία

Black Titanium: βαθύ μαύρο χρώμα σε οροφή και αεροτομή

Το concept συμπληρώνεται από λεπτομέρειες σε απόχρωση Light Gold, το χαρακτηριστικό χρώμα της DS Performance, καθώς και μοβ στοιχεία, το αγαπημένο χρώμα του Τέιλορ Μπάρναρντ. Ο αριθμός 77, που χρησιμοποιεί ο οδηγός στη Formula E, εμφανίζεται διακριτικά σε επιλεγμένα σημεία του αμαξώματος.

Από την πίστα στον δρόμο: η φιλοσοφία DS Performance Line

Το «Taylor made N°4 Concept» εκτίθεται δίπλα στο μονοθέσιο DS E-TENSE FE25 του Taylor Barnard και στις νέες περιορισμένες εκδόσεις DS PERFORMANCE Line των DS 3 και N°4.

Η DS Peformance Line θα είναι διαθέσιμη στα μοντέλα DS 3, N°4 και DS 7, αντλώντας σχεδιαστικά στοιχεία από τη Formula E και ενισχύοντας τη σύνδεση της μάρκας με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, στον οποίο η DS Automobiles έχει κατακτήσει τέσσερις παγκόσμιους τίτλους.

Το DS N°4 και η πλήρης γκάμα ηλεκτροκίνησης

Το νέο μοντέλο προσφέρει την πληρέστερη γκάμα ηλεκτροκίνητων συστημάτων κίνησης στην κατηγορία του:

N°4 E-TENSE: αμιγώς ηλεκτρικό, 213 ίπποι, αυτονομία έως 450 χλμ. (WLTP)

Plug-in Hybrid: 225 ίπποι (240 ίπποι από Φεβρουάριο 2026)

Hybrid: 145 ίπποι, αυτονομία έως 1.000 χλμ.

Το μοντέλο ενσωματώνει προηγμένες λειτουργίες διαχείρισης φόρτισης, πλοήγησης και απομακρυσμένου ελέγχου, ενισχύοντας τον ψηφιακό του χαρακτήρα.

Από την πίστα στο ψηφιακό σύμπαν

Σε συνεργασία με τη Voldex, η DS Automobiles θα ενσωματώσει το «Taylor made N°4 Concept» στο Driving Empire της πλατφόρμας Roblox μέσα στο 2026, προσφέροντας μια διαδραστική ψηφιακή εμπειρία οδήγησης και εξατομίκευσης.

Με αυτό το project, η DS Automobiles επιχειρεί να ενώσει τον κόσμο των αγώνων, της παραγωγής και της ψηφιακής ψυχαγωγίας, ενισχύοντας το τεχνολογικό και νεανικό της προφίλ.