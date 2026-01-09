Το νέο EX60 φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης, προσφέροντας ελευθερία μετακίνησης χωρίς συμβιβασμούς.

Η Volvo Cars ετοιμάζεται να αλλάξει τα δεδομένα στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών SUV με το νέο EX60, το οποίο υπόσχεται αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα —τη μεγαλύτερη στην κατηγορία του— και χρόνους φόρτισης που προσεγγίζουν έναν συμβατικό ανεφοδιασμό καυσίμου.

Το νέο EX60 είναι το πιο αποδοτικό και τεχνολογικά προηγμένο ηλεκτρικό μοντέλο που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα η σουηδική φίρμα και βασίζεται στη νέα αρχιτεκτονική SPA3, την πλέον εξελιγμένη πλατφόρμα ηλεκτρικών οχημάτων της Volvo.

Στην τετρακίνητη έκδοση AWD, το EX60 μπορεί να διανύσει έως και 810 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, ξεπερνώντας τόσο όλα τα προηγούμενα ηλεκτρικά Volvo όσο και τον άμεσο ανταγωνισμό του. Παράλληλα, η Volvo τονίζει ότι η αυτονομία έχει βελτιστοποιηθεί για πραγματικές συνθήκες οδήγησης και καθημερινή χρήση.

Φόρτιση όσο μια στάση για καφέ

Το EX60 υποστηρίζει ταχυφόρτιση 400 kW μέσω του νέου ηλεκτρικού συστήματος 800V της Volvo. Σε πρακτικό επίπεδο, μπορεί να ανακτήσει έως και 340 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά, μετατρέποντας τη στάση φόρτισης σε μια σύντομη παύση για καφέ.

Η Volvo συνοδεύει το νέο μοντέλο με εγγύηση μπαταρίας 10 ετών, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στη μακροχρόνια αξιοπιστία της τεχνολογίας της.

Νέα αρχιτεκτονική SPA3 και τεχνολογία cell-to-body

Το EX60 είναι το πρώτο μοντέλο που βασίζεται στη νέα αρχιτεκτονική SPA3, η οποία επιτρέπει μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα και ενσωμάτωση της μπαταρίας απευθείας στο αμάξωμα μέσω τεχνολογίας cell-to-body. Η λύση αυτή μειώνει το συνολικό βάρος και αυξάνει τη δομική ακαμψία.

Παράλληλα, το EX60 είναι το πρώτο Volvo που κατασκευάζεται με τη μέθοδο mega casting, όπου εκατοντάδες επιμέρους εξαρτήματα αντικαθίστανται από ένα ενιαίο χυτό τμήμα υψηλής ακρίβειας. Το αποτέλεσμα είναι χαμηλότερο βάρος, μεγαλύτερη αποδοτικότητα και βελτιωμένη αυτονομία.

Οι νέας γενιάς κυψέλες της μπαταρίας συνδυάζουν υψηλή ενεργειακή πυκνότητα με αυξημένη ισχύ, ενώ οι ηλεκτροκινητήρες έχουν εξελιχθεί εσωτερικά από τη Volvo για μέγιστη απόδοση.

Έξυπνη διαχείριση φόρτισης και μειωμένη συντήρηση

Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι αλγόριθμοι της Breathe Battery Technologies — θυγατρικής της Volvo — οι οποίοι ρυθμίζουν σε πραγματικό χρόνο τη διαδικασία φόρτισης, διατηρώντας τη μπαταρία στο ιδανικό θερμικό και λειτουργικό εύρος, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.

Χάρη στη φύση του ως αμιγώς ηλεκτρικό όχημα με λιγότερα κινούμενα μέρη, το EX60 απαιτεί επίσης αραιότερη συντήρηση σε σχέση με τα συμβατικά αυτοκίνητα.

Παγκόσμια πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 2026

Το νέο Volvo EX60 θα αποκαλυφθεί επίσημα στις 21 Ιανουαρίου 2026, με τη Volvo να μεταδίδει ζωντανά την παγκόσμια παρουσίαση. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά με ένα κλικ εδώ.