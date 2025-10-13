Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στη McLaren Racing και στον Άλεξ Παλού ξεκίνησε και το παρασκήνιο που αποκαλύπτεται είναι ιδιαίτερα «πικάντικο».

Στο Εμπορικό Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκίνησε η διαμάχη ανάμεσα στον οδηγό της Chip Ganassi Racing και τη McLaren Racing. Ο Ισπανός οδηγός και ο CEO της βρετανικής ομάδας, Ζακ Μπράουν έκαναν τις πρώτες τους καταθέσεις για μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Το παρασκήνιο της υπόθεσης

Ο Παλού είχε υπογράψει συμφωνία με τη McLaren για να αγωνιστεί στο IndyCar το 2023, ενώ παράλληλα θα εκτελούσε καθήκοντα δοκιμαστή και εφεδρικού οδηγού στη Formula 1, κάτι που θεωρούνταν το πρώτο βήμα για μια μελλοντική θέση στο πρωτάθλημα. Παράλληλα, υπήρξε συμφωνία με τη Chip Ganassi Racing ώστε να ολοκληρώσει τη σεζόν εκεί, αλλά να παραμένει ελεύθερος να συμμετέχει σε δοκιμές της McLaren στη Formula 1.

Ωστόσο, ο Ισπανός οδηγός ανέτρεψε τα πάντα, επιλέγοντας να μείνει στην Ganassi, όπου και κυριάρχησε φέτος, κατακτώντας το πρωτάθλημα IndyCar. Με αυτή την κίνηση ουσιαστικά έκλεισε την πόρτα στη Formula 1.

Η McLaren απάντησε με αγωγή ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι υπέστη σημαντικές εμπορικές ζημιές από την απόφαση του Παλού, πληγώνοντας ουσιαστικά το brand name της βρετανικής φίρμας.

Η θέση του Παλού

Κατά την κατάθεσή του, ο Παλού αποκάλυψε τις συνομιλίες που είχε με τον Ζακ Μπράουν κατά τη διάρκεια δοκιμών με την ομάδα:

«Κατά τη διάρκεια των δοκιμών με τη McLaren, ο Zak μού είπε πως πίστευε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε και ότι θα μου έδινε όλη την προετοιμασία που χρειάζομαι για να μπω στη Formula 1», είπε ο Ισπανός.

Ωστόσο, τα δεδομένα άλλαξαν ριζικά όταν η McLaren ανακοίνωσε την υπογραφή του Όσκαρ Πιάστρι για τη σεζόν 2023, μια από τις πιο θορυβώδεις μεταγραφές στην πρόσφατη ιστορία της F1. Ο Παλού υποστήριξε ότι υπήρξε διαφωνία εντός McLaren για την απόφαση, με τον ίδιο να γνωρίζει πως η άφιξη του Πιάστρι άλλαζε τις ισορροπίες:

«Δείπνησα με τον Zak κοντά στο McLaren Technology Centre. Μου είπε ότι δεν ήταν δική του απόφαση να υπογράψει τον Όσκαρ, αυτή ήταν επιλογή του τότε επικεφαλής, του Αντρέας Σάιντλ. Είπε επίσης ότι οι επιδόσεις του Πιάστρι θα συγκρίνονταν με τις δικές μου το 2024, αλλά ότι αυτό δεν θα επηρέαζε τις πιθανότητές μου για τη Formula 1. Παρ’ όλα αυτά, ήξερα πως τα πάντα είχαν αλλάξει».

Η πλευρά και στάση της McLaren

Από την πλευρά του, ο Ζακ Μπράουν αρνήθηκε στην κατάθεσή του ότι παραπλάνησε τον Παλού ή του δημιούργησε ψεύτικες ελπίδες για μια θέση στη F1: «Του εξήγησα ποιες ευκαιρίες θα μπορούσαν να υπάρξουν στη Formula 1. Ποτέ δεν του είπα ότι εξετάζεται για θέση στην ομάδα».

Όταν ρωτήθηκε από τον δικηγόρο του Παλού, Νικ ντε Μάρκο, αν «τον παρέσυρε με ψευδείς υποσχέσεις», απάντησε: «Ποτέ δεν τον παρέσυρα. Υπήρχε μόνο μία πιθανή επιλογή για είσοδο στη F1, και αυτό ήταν ξεκάθαρο από την αρχή».

Ο Παλού ανέφερε επίσης πως μια πιθανή μεταγραφή στην AlphaTauri (νυν Racing Bulls) δεν προχώρησε λόγω παρέμβασης του Μπράουν: «Υπήρχαν φήμες ότι η AlphaTauri έψαχνε οδηγό και το όνομά μου ακουγόταν. Μίλησα τηλεφωνικά με τον Χέλμουτ Μάρκο, ο οποίος ήταν θετικός και ρώτησε για τους όρους αποδέσμευσής μου από τη McLaren. Λίγο αργότερα, ο Ζακ μίλησε ο ίδιος με τον Χέλμουτ. Από εκείνη τη στιγμή, ο Μάρκο δεν ενδιαφερόταν πια. Δεν ξέρω τι ειπώθηκε, αλλά ήταν ξεκάθαρο πως η ευκαιρία χάθηκε».

Η καταγγελίες της McLaren

Σύμφωνα με τον νομικό εκπρόσωπο της McLaren, Πολ Γκούντλινγκ, οι ενέργειες του Παλού προκάλεσαν σημαντική οικονομική και επικοινωνιακή ζημιά:

«Οι παράνομες πράξεις του δημιούργησαν μεγάλη ανασφάλεια στους χορηγούς της McLaren, οι οποίοι είδαν τις προσδοκίες τους να καταρρέουν μέσα σε μια νύχτα. Κάποιοι πάγωσαν πληρωμές και ζήτησαν επαναδιαπραγμάτευση συμβολαίων», ανέφερε στο δικαστήριο.

Από την άλλη, ο δικηγόρος του Palou, Nick De Marco, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «υπερβολικούς και ανυπόστατους», λέγοντας πως πρόκειται για «μια ανερυθρίαστη προσπάθεια πίεσης προς τον πελάτη μου».

Η υπόθεση συνεχίζεται, με την απόφαση να αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Στο νέο επεισόδιο του gmotion podcast, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το GP Σιγκαπούρης και για τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνει, κυρίως μέσα στη McLaren