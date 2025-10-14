Η ομάδα εξέπεμψε πάνω από 1.190 λιγότερους τόνους CO₂ από το 2022 με τη Formula 1 να δοκιμάζει τα όριά της στην πράσινη μετάβαση.

Η Mercedes-AMG Petronas Formula One Team ανακοίνωσε ότι πέτυχε κάλυψη 99% των μεταφορών της ευρωπαϊκής σεζόν του 2025 με βιώσιμα καύσιμα HVO100, μειώνοντας σημαντικά το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα στο μακροπρόθεσμο σχέδιο της ομάδας να φτάσει σε καθαρό μηδενικό αποτύπωμα (Net Zero) έως το 2040.

Το πρόγραμμα αφορά όλα τα φορτηγά logistics και marketing που κινούνται μεταξύ των ευρωπαϊκών αγώνων. Το καύσιμο HVO100 (Hydrotreated Vegetable Oil) προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, όπως χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια και υπολείμματα βιομηχανίας τροφίμων, και υπόσχεται έως 90% χαμηλότερες εκπομπές CO₂ σε σύγκριση με το πετρέλαιο κίνησης.

Τα νούμερα πίσω από τη «βιώσιμη ταχύτητα»

Η ομάδα ξεκίνησε τη χρήση βιοκαυσίμων το 2022 και από τότε έχει «γλιτώσει» περισσότερους από 1.190 τόνους εκπομπών CO₂, ενώ μέσα στο 2025 κάλυψε συνολικά 317.000 χιλιόμετρα οδικών μεταφορών στην Ευρώπη σχεδόν αποκλειστικά με HVO100. Επιπλέον, η Mercedes-AMG Petronas πραγματοποίησε φέτος πιλοτική μεταφορά μονοθεσίων από το Brackley προς το Zandvoort με το ηλεκτρικό φορτηγό Mercedes-Benz eActros 600, δοκιμάζοντας στην πράξη την επόμενη φάση ηλεκτροκίνησης στα logistics.

Παρά το εντυπωσιακό ποσοστό, το πρόγραμμα αφορά μόνο τις χερσαίες μετακινήσεις -δηλαδή τα φορτηγά μεταφοράς εξοπλισμού και marketing- και όχι τις αεροπορικές μεταφορές, που εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού αποτυπώματος της Formula 1.

Βιωσιμότητα ή επικοινωνιακή ισορροπία;

Η Mercedes-AMG Petronas τονίζει ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για τη μείωση εκπομπών σε όλα τα επίπεδα: από τις λειτουργίες του εργοστασίου στο Brackley έως τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους χώρους φιλοξενίας των Grand Prix. Η εταιρεία αναφέρει ότι ήδη λειτουργεί με 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια, ενώ εφαρμόζει πρόγραμμα αντιστάθμισης εκπομπών (offset) για τις μεταφορές εκτός Ευρώπης.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει σε κάθε τέτοια προσπάθεια, οι αριθμοί πρέπει να διαβάζονται με προσοχή. Η χρήση βιοκαυσίμων είναι ένα σημαντικό βήμα, αλλά δεν αναιρεί το γεγονός ότι το συνολικό ενεργειακό αποτύπωμα της Formula 1 παραμένει τεράστιο, με τις αερομεταφορές και την παραγωγή υλικών και εξαρτημάτων να αποτελούν τις κύριες πηγές εκπομπών.