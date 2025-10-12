Η ιταλική μάρκα είδε τη μετοχή της να βουτά έως και 15%, μετά τις απογοητευτικές προβλέψεις για το μέλλον και τη συντηρητική της στάση απέναντι στην ηλεκτροκίνηση.

Η περασμένη εβδομάδα ήταν από τις πιο ταραχώδεις για τη Ferrari, καθώς η μετοχή της ιταλικής φίρμας σημείωσε θεαματική πτώση που ξεπέρασε το 15%, προκαλώντας αναστάτωση στις διεθνείς αγορές. Κι όμως, το πλήγμα αυτό δεν είχε καμία απολύτως σχέση με τη Formula 1 ή τις πρόσφατες επιδόσεις της Scuderia στις πίστες.

Η αιτία βρισκόταν αλλού: στην παρουσίαση της νέας μακροπρόθεσμης στρατηγικής της εταιρείας στο Capital Markets Day, όπου ανακοινώθηκαν πιο συγκρατημένοι στόχοι για το 2030 και αλλαγές στο πλάνο ηλεκτροκίνησης.

Συντηρητικότεροι στόχοι για το μέλλον

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Ferrari, έως το 2030 μόνο το 20% της γκάμας της θα είναι πλήρως ηλεκτρικό. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από το 40% που είχε ανακοινωθεί παλαιότερα. Παράλληλα, οι νέες εκτιμήσεις για έσοδα και λειτουργικά κέρδη κινήθηκαν κάτω από τις προσδοκίες των αναλυτών, με στόχο περίπου 9 δισ. ευρώ σε τζίρο και 2,8 δισ. ευρώ σε λειτουργικά κέρδη.

Οι επενδυτές αντέδρασαν έντονα, θεωρώντας πως η Ferrari, αν και παραμένει σύμβολο επιτυχίας και πολυτέλειας, δείχνει πιο προσεκτική απ’ ό,τι περίμεναν στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και στην επέκταση των περιθωρίων κέρδους της επόμενης δεκαετίας.

Ferrari's share price has fallen by 15% in a single day pic.twitter.com/7adPfzV9Hn October 9, 2025

Η αγορά «τιμώρησε» τη Ferrari

Η μετοχή, έπειτα από την ανακοίνωση επίτευξης στόχων μικρότερων από τις αρχικέςπροβλέψεις, υποχώρησε έντονα μέσα σε λίγες ώρες, αφαιρώντας δισεκατομμύρια ευρώ από τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας. Η Ferrari, που συνήθως αποτιμάται με σημαντικό «premium» έναντι άλλων αυτοκινητοβιομηχανιών λόγω του brand και της σταθερής κερδοφορίας της, βρέθηκε να αντιμετωπίζει έντονο σκεπτικισμό για τη βιωσιμότητα των νέων της στόχων.

Ο CEO, Μπενεντέτο Βίνια, προσπάθησε να καθησυχάσει τις αγορές, επισημαίνοντας πως: «Η Ferrari παραμένει πιστή στις αξίες της αποκλειστικότητας και της τεχνολογικής υπεροχής», ενώ η πιο αργή μετάβαση στα EV γίνεται «με στόχο την τελειότητα, όχι τη βιασύνη».

Καμία ανάμειξη η εικόνα της Formula 1

Η βουτιά της μετοχής δεν προήλθε από τo αγωνιστικό κομμάτι και την κακή πορεία της Scuderia στη φετινή σεζόν της Formula 1. Η πτώση προήλθε από τις αίθουσες των επενδυτών. Πρόκειται για αντίδραση στην αναθεώρηση της στρατηγικής της ιταλικής μάρκας.

Οι αναλυτές εκτιμούν πως η Ferrari θα χρειαστεί να αποδείξει ότι μπορεί να παραμείνει κορυφαία και στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, χωρίς να χάσει την αποκλειστικότητά της ή τα υψηλά περιθώρια κέρδους που τη διακρίνουν. Πρέπει τώρα να πείσει την αγορά για το οικονομικό όφελος της νέας ισορροπίας ICE/hybrid/EV.

