Ιστορικοί εορτασμοί στο εργοστάσιο του Ουόκινγκ μετά και την κατάκτηση του 10ου παγκόσμιου πρωταθλήματος κατασκευαστών της Formula 1.

Η McLaren Racing πανηγύρισε επίσημα την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών της Formula 1 για το 2025, μετά τον αγώνα της Σιγκαπούρης, επισφραγίζοντας μια σεζόν κυριαρχίας που μένει στην ιστορία. Με έξι Grand Prix να απομένουν, η ομάδα του Ουόκινγκ εξασφάλισε τον τίτλο ισοφαρίζοντας το ρεκόρ για την πιο πρόωρη κατάκτηση πρωταθλήματος στην ιστορία της F1. Πρόκειται για μια χρονιά-όνειρο, με 12 νίκες σε 18 αγώνες και 28 βάθρα, νέο απόλυτο ρεκόρ για τη McLaren.

Η γιορτή πραγματοποιήθηκε στο McLaren Technology Centre, παρουσία των οδηγών, Λάντο Νόρις, Όσκαρ Πιάστρι, του CEO Ζακ Μπράουν και του επικεφαλής Αντρέα Στέλα. Οι τέσσερις πρωταγωνιστές ευχαρίστησαν προσωπικά τα μέλη της ομάδας για την τεράστια προσπάθεια που τους έφερε ξανά στην κορυφή.

Οι θερμές ευχαριστίες

Ο CEO της ομάδας, Ζακ Μπράουν, δήλωσε: «Είναι υπέροχο να μπορούμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτήν την τεράστια επιτυχία. Από το 2018, όταν ξεκίνησε η “παπάγια εποχή”, μέχρι σήμερα, η McLaren μεταμορφώθηκε πλήρως. Από το 2023 κι έπειτα, αυτή η αλλαγή πήρε σάρκα και οστά. Έχουμε πετύχει ένα από τα μεγαλύτερα “comebacks” στην ιστορία της Formula 1. Από την αρχή αυτής της νέας εποχής, έχουμε 18 pole positions, 19 νίκες, 67 βάθρα και 9 διπλά αποτελέσματα 1-2 – και τώρα, δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα κατασκευαστών. Όλα αυτά οφείλονται στην κουλτούρα, την ενότητα και το πάθος που μας ενώνει, αλλά και στη στήριξη των απίστευτων οπαδών και συνεργατών μας. Η ιστορία συνεχίζεται – και ο στόχος είναι να παραμείνουμε στην κορυφή».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ομάδας, Αντρέα Στέλα, σημείωσε: «Το να πανηγυρίζουμε δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα είναι κάτι πραγματικά σπουδαίο. Το ότι εξασφαλίσαμε τον τίτλο του 2025 με έξι αγώνες να απομένουν είναι απίστευτο. Αυτό το αποτέλεσμα ανήκει σε όλους. Σε όσους δουλεύουν στην ομάδα, στις οικογένειές μας, στους ανθρώπους που μας στηρίζουν, στους συνεργάτες μας στη Mercedes HPP και φυσικά στους οπαδούς μας. Αυτή η επιτυχία είναι συλλογική – και μας γεμίζει κίνητρο να συνεχίσουμε. Παρότι απομένουν έξι γύροι, πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Το 2026 φέρνει τη μεγαλύτερη πρόκληση των τελευταίων ετών, με τους νέους κανονισμούς. Θα είναι σαν να ανεβαίνουμε στο Έβερεστ, αλλά θα το κάνουμε μαζί, λεπτό προς λεπτό. Θέλουμε να διατηρήσουμε τον τίτλο μας και στη νέα εποχή της Formula 1».

Η προσοχή στο πρωτάθλημα οδηγών

Οι Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις χωρίζονται πλέον μόλις κατά 22 βαθμούς στο πρωτάθλημα οδηγών. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται τώρα στο Grand Prix Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, εκεί όπου ο εσωτερικός «εμφύλιος» της McLaren υπόσχεται ακόμη περισσότερη ένταση.

