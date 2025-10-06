Ποια ομάδα βρίσκεται στην κορυφή της Formula 1 με τα περισσότερα πρωταθλήματα κατασκευαστών; Τι θέση είναι πλέον η McLaren και ποια ομάδα ξεπέρασε φέτος; Οι απαντήσεις στο… πιάτο σας.

Στο Grand Prix Σιγκαπούρης του 2025 η McLaren Racing εξασφάλισε το πρωτάθλημα κατασκευαστών στη Formula 1. Η βρετανική ομάδα επιβεβαίωσε με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή της κυριαρχία, καθώς πέτυχε το επίτευγμα αυτό με 6 αγώνες να απομένουν για το τέλος της χρονιάς.

To επίτευγμα αυτό καθιστά πλέον τη McLaren ως τη δεύτερη πιο πετυχημένη ομάδα στην ιστορία της Formula 1. Αυτός ήταν ο 10ος τίτλος κατασκευαστών στην ιστορία της και ξεπέρασε τη Williams που είναι πλέον μόνη 3η με 9 πρωταθλήματα.

Για να πιάσει κορυφή πρέπει να δουλέψει πολύ σκληρά, μιας και η Ferrari που βρίσκεται στην 1η θέση έχει 16 τίτλους κατασκευαστών στην ιστορία της. Συνολικά 15 ομάδες στην ιστορία της Formula 1 έχουν κατακτήσει πρωτάθλημα κατασκευαστών.