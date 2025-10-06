F1 - H ομάδα με τα περισσότερα πρωταθλήματα, τι θέση είναι η McLaren
Στο Grand Prix Σιγκαπούρης του 2025 η McLaren Racing εξασφάλισε το πρωτάθλημα κατασκευαστών στη Formula 1. Η βρετανική ομάδα επιβεβαίωσε με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή της κυριαρχία, καθώς πέτυχε το επίτευγμα αυτό με 6 αγώνες να απομένουν για το τέλος της χρονιάς.
To επίτευγμα αυτό καθιστά πλέον τη McLaren ως τη δεύτερη πιο πετυχημένη ομάδα στην ιστορία της Formula 1. Αυτός ήταν ο 10ος τίτλος κατασκευαστών στην ιστορία της και ξεπέρασε τη Williams που είναι πλέον μόνη 3η με 9 πρωταθλήματα.
Για να πιάσει κορυφή πρέπει να δουλέψει πολύ σκληρά, μιας και η Ferrari που βρίσκεται στην 1η θέση έχει 16 τίτλους κατασκευαστών στην ιστορία της. Συνολικά 15 ομάδες στην ιστορία της Formula 1 έχουν κατακτήσει πρωτάθλημα κατασκευαστών.
McLaren make it 10! They’re now the second most successful team in Constructors’ Championship history#FIA #F1 #SingaporeGP 🇸🇬 pic.twitter.com/UNQYeX3osY— FIA (@fia) October 6, 2025