Σαν Σήμερα: Ο Σουμάχερ έσπασε το ρεκόρ τίτλων του Φάντζιο (vid)

Διαβάστε παρακάτω τα πιο σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σαν σήμερα, στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Μια νέα ημέρα ξημερώνει και ο Μίκαελ Σουμάχερ κατακτά ακόμη ένα πρωτάθλημα στη Formula 1. Επιπλέον στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ, θα μάθουμε για δύο αναπάντεχες νίκες σε δύο διαφορετικές εποχές και το τι έγινε στο πρώτο Grand Prix Ρωσίας. Στον κόσμο του MotoGP, o Μαρκ Μάρκεθ αναδείχθηκε για μία ακόμη φορά παγκόσμιος πρωταθλητής, ενώ έδωσε και μία συγκλονιστική μάχη με τον Αντρέα Ντοβιτσιόζο.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 12/10, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1986, ο Γκέρχαρντ Μπέργκερ πήρε την πρώτη του νίκη στην F1 κερδίζοντας το Grand Prix Μεξικού. Αυτή ήταν και η πρώτη νίκη για την ομάδα της Benetton στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Αυστριακός εκκίνησε από την τέταρτη θέση και εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τα ελαστικά της Pirelli, τα οποία είχαν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από αυτά της Goodyear. Ο Μπέργκερ ολοκλήρωσε τον αγώνα χωρίς να μπει στα pits και άφησε για 25 δευτερόλεπτα πίσω του τον Αλέν Προστ της McLaren. Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Άιρτον Σένα με τη Lotus.

Σαν σήμερα το 2003, ο Μίκαελ Σουμάχερ τερμάτισε όγδοος στο Grand Prix Ιαπωνίας, για να εξασφαλίσει και μαθηματικά τον έκτο τίτλο του στη Formula 1. Έτσι, ξεπέρασε τους 5 τίτλους του αείμνηστου Χουάν Μανουέλ Φάντζιο για να γίνει ο οδηγός με τα περισσότερα πρωταθλήματα. Για να το καταφέρει, έπρεπε να σκαρφαλώσει γρήγορα στην κατάταξη έχοντας εκκινήσει από τις πίσω θέσεις, ενώ μια σπασμένη εμπρός αεροτομή του άλλαξε προς το χειρότερο τη στρατηγική. Νικητής του αγώνα ήταν ο teammate του «Σούμι», Ρούμπενς Μπαρικέλο, με τις δύο McLaren των Κίμι Ράικονεν και Ντέιβιντ Κούλθαρντ να τον πλαισιώνουν στο βάθρο.

Σαν σήμερα το 2008, ο Φερνάντο Αλόνσο εξέπληξε τους πάντες στην πίστα του Φούτζι, κερδίζοντας με τη Renault το Grand Prix Ιαπωνίας. Στην εκκίνηση, ο poleman, Λιούις Χάμιλτον, βγήκε εκτός πίστας στην προσπάθειά του να κρατήσει πίσω του τον Κίμι Ράικονεν. Σαν να μην έφτανε αυτό, λίγες στροφές αργότερα ο Βρετανός χτυπήθηκε από τον αντίπαλό του στη μάχη του τίτλου, Φελίπε Μάσα, και έπεσε τελευταίος. Αμφότεροι δέχθηκαν ποινή διέλευση από τα πιτ για τις κινήσεις τους, ωστόσο η ζημιά για τον Χάμιλτον είχε γίνει. Ο Αλόνσο είχε εξαιρετικό ρυθμό και με τη στρατηγική του έφτασε στη δεύτερη νίκη του στη σεζόν. Δεύτερος τερμάτισε ο Ρόμπερτ Κουμπίτσα της BMW και τρίτος ήταν ο Ράικονεν. Ο Μάσα τερμάτισε 7ος μειώνοντας τη διαφορά από τον Χάμιλτον, με τον Βρετανό να φεύγει από το Φούτζι με μηδέν βαθμούς.

Σαν σήμερα το 2014, πραγματοποιήθηκε το πρώτο Grand Prix Ρωσίας στην ιστορία της Formula 1. Ο αγώνας δυστυχώς έχασε ενδιαφέρον για τη νίκη όταν στα φρένα για τη στροφή 2 του πρώτου γύρου, ο Νίκο Ρόσμπεργκ μπλόκαρε και κατέστρεψε τα εμπρός ελαστικά του και μπήκε για αλλαγή στον πρώτο γύρο. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Λιούις Χάμιλτον να φτάσει ανενόχλητος σε μια ακόμη νίκη στη σεζόν, αυξάνοντας παράλληλα τη μεταξύ τους διαφορά στο πρωτάθλημα. Ο Γερμανός δεν μπήκε για άλλη αλλαγή και τερμάτισε 2ος και τρίτος ήταν ο Βάλτερι Μπότας της Williams.

Σαν σήμερα, επίσης το 2014, o Μαρκ Μάρκεθ τερμάτισε δεύτερος στο Grand Prix Ιαπωνίας του MotoGP και κατέκτησε το δεύτερο τίτλο της καριέρας του στη μεγάλη κατηγορία. Ο Ισπανός τερμάτισε 1 δευτερόλεπτο πίσω από τον νικητή, Χόρχε Λορένθο, ενώ ο Βαλεντίνο Ρόσι συμπλή\ρωσε το βάθρο.

Σαν σήμερα το 2017, οι Αντρέα Ντοβιτσιόζο και Μαρκ Μάρκεθ προσέφεραν άφθονο θέαμα και δράση στο Grand Prix Ιαπωνίας. Η νίκη κρίθηκε στον τελευταίο γύρο, με τον Ιταλό να έχει καλύτερη έξοδο από την τελευταία στροφή και να ανεβαίνει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου. Τρίτος τερμάτισε ο Ντανίλο Πετρούτσι.

Φωτογραφίες: denisyorinori/Χ