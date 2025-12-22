Σαν Σήμερα: Η Super Aguri «πήρε ζωή» (vid)

Πολλά από τα γεγονότα της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν μείνει στην ιστορία για τη σημαντικότητά τους. Ας δούμε τα κυριότερα της ημέρας.

Η Honda στις αρχές της χιλιετίας είχε κάνει την επιστροφή της στη Formula 1 ως εργοστασιακή ομάδα. Μάλιστα ήθελε να κάνει αισθητή την παρουσία της κι έτσι δημιούργησε μία δεύτερη ομάδα, η οποία είχε ένα αμιγώς ιαπωνικό οδηγικό δίδυμο. Επιπλέον, η Minardi υπέγραψε τον πρώτο Ούγγρο οδηγό στην ιστορία της F1 ενώ ένας οδηγός που συμμετείχε στην παρθενική σεζόν γεννήθηκε πριν από 120 χρόνια.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 22/12, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1905, γεννήθηκε ο πιστός άσος της παλιάς Talbot-Lago, Πιέρ Λεβέ. Ο Γάλλος έτρεξε σε έξι Grand Prix της F1 το 1950 και 1951 ως ιδιώτης. Ο καλύτερος τερματισμός του ήταν μια 7η θέση στο GP Βελγίου του 1950, και ως εκ τούτου δεν βαθμολογήθηκε. Παραλίγο να κάνει το θαύμα το 1952 και κέρδισε στις 24 Ώρες Λε Μαν οδηγώντας μόνος του, πριν εγκαταλείψει την τελευταία ώρα λόγω κινητήρα. Οι περισσότεροι ωστόσο έχουν συνδέσει το όνομά του με την τραγωδία που σημειώθηκε στο Σαρτ το 1955. Ο Λεβέ συγκρούστηκε με τον Λανς Μακλίν ενώ προσέγγιζαν αμφότεροι την ευθεία εκκίνησης/τερματισμού και το αυτοκίνητό του εκτοξεύθηκε στον αέρα. Τα μεγάλα θραύσματα που σκορπίστηκαν έφτασαν μέχρι τις εξέδρες. Συνολικά υπήρξαν 84 νεκροί μαζί με τον Λεβέ, ενώ τραυματίστηκαν περισσότεροι από 100 άνθρωποι στη μεγαλύτερη τραγωδία του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 2003, ο Ζολτ Μπαμγκάρτνερ, ο πρώτος και μοναδικός Ούγγρος της Formula 1, εξασφάλισε θέση βασικού οδηγού στη Minardi για την επόμενη χρονιά όντας χρηματοδοτούμενος από την κυβέρνηση της χώρας του. Ο Μπαμγκάρτνερ είχε ήδη πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του, αντικαθιστώντας τον τραυματία Ραλφ Φέρμαν της Jordan στο GP Ουγγαρίας του 2003. Τελικά αποδεσμεύτηκε από τη Minardi μετά από μόλις μία σεζόν παρουσίας, τερματίζοντας στην 8η θέση στο Grand Prix ΗΠΑ. Αυτός ήταν ο πρώτος βαθμος της μικρής ιταλικής ομάδας από την Αυστραλία του 2002. Παραδόξως είχε αντικαταστήσει τον αείμνηστο Τζάστιν Ουίλσον, ο οποίος επίσης είχε αγωνιστεί με την ιταλική ομάδα.

Σαν σήμερα το 2005, επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή της ομάδας της Super Aguri στην F1 για τη σεζόν του 2006. Εξαιτίας της καθυστερημένης κατάθεσης του σχετικού αιτήματος συμμετοχής, απαιτούνταν η συγκατάθεση όλων των 10 ομάδων του grid. Τελικά, τρεις μέρες πριν τα Χριστούγεννα, η Midland ήταν η τελευταία που έδωσε το πράσινο φως ώστε να αγωνιστεί η ιαπωνική ομάδα.

Η Super Aguri, με επικεφαλής τον Ιάπωνα πρώην οδηγό Αγκούρι Σουζούκι, θεμελιώθηκε με τη χρηματοδότηση της Honda ώστε να παραμείνει στη Formula 1 ο Τακούμα Σάτο. Το πρώτο της μονοθέσιο βασίστηκε στην Arrows A23, η οποία βρισκόταν στις πίσω θέσεις του grid όταν αγωνιζόταν στο μακρινό πλέον 2002. Παρά την παμπάλαια τεχνογνωσία για τα δεδομένα της εποχής, η SA05 δεν ήταν τόσο κακή όσο αναμενόταν, με την παράσταση ωστόσο να κλέβει ο Γιούτζι Ίντε για τα τραγελαφικά του λάθη στην πίστα. Μάλιστα, μετά από μόλις πέντε αγώνες η FIA του αναίρεσε την αγωνιστική άδεια.

Φωτογραφίες: turn_oneF1/Twitter-X