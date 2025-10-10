Η Tesla επιστρέφει στις ρίζες της με το νέο Model Y Standard

Η Tesla επαναφέρει την έννοια της «προσιτής» ηλεκτροκίνησης με τη νέα βασική έκδοση του Model Y, που ξεκινά από 39.990 ευρώ.

Δεκαεννέα χρόνια μετά το πρώτο της Master Plan, η Tesla επιστρέφει στο σημείο απ’ όπου ξεκίνησε: στη δέσμευση για βιώσιμη και προσιτή ηλεκτροκίνηση. Με το Model Y Standard, το πιο εμπορικό ηλεκτρικό SUV στον κόσμο αποκτά τη φθηνότερη εκδοχή του και, ταυτόχρονα, ξαναδίνει ώθηση σε μια αγορά που δείχνει να έχει ανάγκη από νέα πνοή.

Το νέο Model Y Standard κατασκευάζεται στο Gigafactory Berlin-Brandenburg και θα αρχίσει να παραδίδεται στους πελάτες από τον Νοέμβριο, με τιμή εκκίνησης τα 39.990 ευρώ στην Ελλάδα.

To best-seller στην πιο προσιτή του μορφή

Το Model Y δεν είναι απλώς ένα ακόμη μοντέλο της Tesla· είναι το αυτοκίνητο που, το 2023, έγινε το πρώτο ηλεκτρικό στην ιστορία που βρέθηκε στην κορυφή των παγκόσμιων πωλήσεων, ανεξαρτήτως κινητήρα ή κατηγορίας. Η νέα έκδοση Standard έρχεται να κεφαλαιοποιήσει αυτή την επιτυχία, διατηρώντας όλα τα βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου αλλά με πιο προσιτό σημείο εκκίνησης.

Με αυτονομία 534 χλμ. (WLTP) και κατανάλωση μόλις 13,1 kWh/100 χλμ., το Model Y Standard είναι το πιο αποδοτικό Model Y που έχει κατασκευαστεί έως τώρα.

Η κίνηση μεταδίδεται στους πίσω τροχούς, ενώ το λογισμικό διαχείρισης ενέργειας έχει αναβαθμιστεί για ακόμη μεγαλύτερη απόδοση σε πραγματικές συνθήκες.

Νέα σχεδίαση, γνώριμη φιλοσοφία

Η Tesla διαφοροποιεί οπτικά τη νέα έκδοση με νέο εμπρός και πίσω προφυλακτήρα, που βελτιώνουν την αεροδυναμική και δίνουν στο αυτοκίνητο μια πιο «καθαρή» όψη.

Το αμάξωμα παραμένει πιστό στη φιλοσοφία της μάρκας – απλό, λειτουργικό, με έμφαση στη ροή του αέρα και στην αποτελεσματικότητα.

Οι νέες ζάντες Aperture 18” σχεδιάστηκαν για να μειώνουν την κατανάλωση και το κόστος αντικατάστασης ελαστικών, ενώ η κατασκευή στο ευρωπαϊκό Gigafactory εγγυάται μικρότερες μεταφορικές εκπομπές και ταχύτερη διαθεσιμότητα για την περιοχή μας.

Εσωτερικό με έμφαση στην απλότητα και τη χρηστικότητα

Η καμπίνα παραμένει ένας γνώριμη Tesla: μινιμαλιστική και φωτεινή. Τα νέα υφασμάτινα καθίσματα είναι ανθεκτικά και μαλακά στην αφή, με σχεδίαση για όλα τα κλίματα, ενώ ένας μεγάλος αποθηκευτικός χώρος ανάμεσα στα μπροστινά καθίσματα εμπνέεται από το Model S και το Cybertruck.

Η ευρυχωρία αποτελεί σταθερό πλεονέκτημα του Model Y: 835 λίτρα πορτμπαγκάζ με πέντε επιβάτες και έως 2.118 λίτρα με τα πίσω καθίσματα διπλωμένα.

Η Tesla, ως συνήθως, προσφέρει πλήρη λειτουργικότητα μέσω της εφαρμογής κινητού – από το pre-conditioning της καμπίνας έως τον απομακρυσμένο έλεγχο φόρτισης.

Τεχνολογία που ενημερώνεται

Το Model Y Standard διατηρεί όλα τα λογισμικά χαρακτηριστικά των ακριβότερων εκδόσεων. Ο οδηγός έχει πρόσβαση σε Autopilot ως στάνταρ, ενώ το αυτοκίνητο είναι έτοιμο, από πλευράς υλικού, για το Full Self-Driving (με επίβλεψη), το οποίο θα ενεργοποιείται απομακρυσμένα μόλις εγκριθεί από τις τοπικές αρχές.

Όπως σε κάθε Tesla, οι over-the-air ενημερώσεις προσθέτουν λειτουργίες και βελτιώνουν τις επιδόσεις με την πάροδο του χρόνου, χωρίς επίσκεψη σε συνεργείο ή επιπλέον κόστος. Περιλαμβάνονται ακόμη όλες οι γνωστές δυνατότητες της μάρκας: Trip Planner με πληροφορίες για τα Supercharger σε πραγματικό χρόνο, Dog Mode, Sentry Mode, τηλέφωνο-κλειδί, παιχνίδια και εφαρμογές ψυχαγωγίας.

Η νέα γκάμα στην Ελλάδα

Με την άφιξη της έκδοσης Standard, η γκάμα του Model Y στη χώρα μας διαμορφώνεται ως εξής:

Model Y Standard – €39.990

Model Y Long Range RWD (Premium) – €49.990

Model Y Long Range AWD – €52.990

Model Y Performance – €61.990

Οι τιμές αφορούν παραγγελίες μέσω του tesla.com/el_gr, ενώ οι παραδόσεις για τη βασική έκδοση θα ξεκινήσουν τον Νοέμβριο.

Η σημασία πίσω από την κίνηση

Η ανακοίνωση του Model Y Standard δεν είναι απλώς ένα νέο προϊόν. Σε μια περίοδο που η αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων δείχνει να επιβραδύνει και το ενδιαφέρον στρέφεται προς τις πιο προσιτές λύσεις, η Tesla επιχειρεί να ξαναθέσει τα θεμέλια του «προσιτού» EV. Η τιμή των 39.990 ευρώ φέρνει το Model Y σε άμεση αντιπαράθεση με mainstream ηλεκτρικά D-SUV.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία επωφελείται από τις οικονομίες κλίμακας: περισσότερα από 7 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα έχουν ήδη κατασκευαστεί παγκοσμίως, και κάθε νέα έκδοση σημαίνει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα παραγωγής. Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει ότι, ακόμη κι αν η Tesla δεν είναι πια η μόνη που «οδηγεί» την ηλεκτροκίνηση, εξακολουθεί να ορίζει το σημείο αναφοράς της.