O Μονεγάσκος άσκησε ευθεία κριτική στην ομάδα του και τόνισε τον τομέα στον οποίο υστερεί στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 έναντι των ανταγωνιστών της.

Η προβληματική πορεία της Scuderia Ferrari μετά τη θερινή διακοπή στο πρωτάθλημα της Formula 1 συνεχίστηκε και στη Σιγκαπούρη, όπου προβλήματα στα φρένα περιόρισαν τον Σαρλ Λεκλέρ στην έκτη θέση, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον τερμάτισε όγδοος.

Πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα, η Ferrari έδειχνε σε ανοδική πορεία. Ο Λεκλέρ είχε τέσσερα βάθρα σε επτά αγώνες και μία pole position στο GP Ουγγαρίας. Ωστόσο, από τότε, ενώ η απόσταση από τη McLaren παρέμεινε σχετικά σταθερή, οι Mercedes και Red Bull φαίνεται να έχουν περάσει μπροστά, χάρη σε νέες αναβαθμίσεις.

A strong drive by both our boys but we fall short in Singapore 🇸🇬 pic.twitter.com/TtUpA4O8bL — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 5, 2025

Το βήμα που δεν έγινε ποτέ

Ο οδηγός της Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ, αναμένει ένα δύσκολο φινάλε στη σεζόν του 2025, καθώς παραδέχθηκε ότι η Ferrari δεν έχει ακόμη εντοπίσει τις λύσεις που έχουν βρει οι ανταγωνιστές της στη Formula 1. Ο Μονεγάσκος παραδέχθηκε ευθέως πως η Ferrari έχει βελτιωθεί, αλλά όχι όσο οι βασικοί της αντίπαλοι.

«Στην αρχή της χρονιάς εξεπλάγην από τη διαφορά μας. Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε για να βρούμε λύσεις, και κάναμε κάποια βήματα μπροστά. Όμως και οι άλλοι έκαναν το ίδιο, οπότε οι διαφορές έμειναν πάνω-κάτω ίδιες. Η Red Bull έκανε δύο σημαντικά άλματα μέσα στη σεζόν, ένα στο πρώτο μισό και ένα ακόμη πιο μεγάλο στη Μόντσα. Και τώρα βλέπουμε ότι και η Mercedes έχει κάνει ένα αντίστοιχο βήμα. Εμείς είμαστε οι μόνοι που ακόμη δεν έχουμε βρει τη σωστή λύση», δήλωσε ο Λεκλέρ.

The autograph queue is always worth it🌙 pic.twitter.com/QqUCgO4Nof October 6, 2025

Νίκη δεν υπάρχει στο τέλος του τούνελ

Με έξι αγώνες να απομένουν, ο Λεκλέρ παραδέχεται ότι η Ferrari ενδέχεται να κλείσει τη σεζόν χωρίς νίκη, κάτι που θα αποτελούσε πισωγύρισμα για την ομάδα.

«Είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να πάρουμε νίκη. Δεν είμαστε δυνατοί, παλεύουμε πολύ με το μονοθέσιο. Μακάρι να μπορούσα να πω ότι είμαι αισιόδοξος, αλλά δεν υπάρχει τίποτα στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή που να δείχνει πως θα κάνουμε άλμα απόδοσης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση, γιατί δεν έχουμε νέες αναβαθμίσεις να έρθουν», πρόσθεσε.

Η Ferrari βλέποντας το μέγεθος των προβλημάτων της SF-25 από το ξεκίνημα της σεζόν αναγκάστηκε να μεταφέρει μέρος των πόρων της στην προετοιμασία για τους κανονισμούς του 2026, κάτι που ενδεχομένως εξηγεί τη στασιμότητα στη φετινή εξέλιξη.

Στο νέο επεισόδιο του gmotion podcast, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το GP Σιγκαπούρης και για τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνει, κυρίως μέσα στη McLaren