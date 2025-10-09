Ο αγώνας για την προεδρία της παγκόσμιας ομοσπονδίας μηχανοκίνητου αθλητισμού φαίνεται πως θα έχει μόλις έναν συμμετέχοντα.

Η μάχη για την προεδρία της FIA φαίνεται πως έχει ήδη κριθεί, καθώς ο Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ οδεύει προς δεύτερη θητεία χωρίς αντίπαλο. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, οι υπόλοιποι υποψήφιοι είναι πλέον πρακτικά αδύνατο να συγκροτήσουν έγκυρη προεδρική λίστα έως την προθεσμία της 24ης Οκτωβρίου.

Για να τεθεί υποψήφιος απέναντι στον Μπεν Σουλαγιέμ, κάθε αντίπαλος πρέπει να παρουσιάσει πλήρη προεδρική λίστα που περιλαμβάνει 10 άτομα: τον Πρόεδρο της Γερουσίας, δύο Αντιπροέδρους (έναν για τον Αθλητισμό και έναν για την Αυτοκινητιστική Κινητικότητα & Τουρισμό) και επτά Αντιπροέδρους για τον Αθλητισμό.

Ωστόσο, οι επτά τελευταίοι πρέπει να προέρχονται από τη λίστα των 29 υποψηφίων του Παγκόσμιου Συμβουλίου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (WMSC), που δημοσίευσε πρόσφατα η FIA. Σύμφωνα με αυτή τη λίστα, υπάρχει μόνο μία εκπρόσωπος της Νότιας Αμερικής, η Φαμπιάνα Έκλεστον από τη Βραζιλία (σ.σ. η σύζυγος του πρώην ισχυρού άνδρα της Formula 1, Μπέρνι Έκλεστον), η οποία έχει ήδη δεσμευτεί ως μέλος της λίστας του Μπεν Σουλαγέμ.

Δεδομένου ότι ο εκλογικός κανονισμός απαγορεύει σε οποιονδήποτε να συμμετέχει σε περισσότερες από μία προεδρικές λίστες, κανείς άλλος υποψήφιος δεν μπορεί πλέον να συμπληρώσει την προϋπόθεση εκπροσώπησης της Νότιας Αμερικής, καθιστώντας πρακτικά αδύνατη την υποψηφιότητα οποιουδήποτε αντιπάλου.

Επιπλέον, και οι δύο εκπρόσωποι από την Αφρική, ο Ροντρίγκο Ρόχα από τη Μοζαμβίκη και η Αμίνα Μοχάμεντ από την Κένυα φέρονται να στηρίζουν επίσης τον νυν πρόεδρο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση του.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Σουλαγέμ

Μέχρι στιγμής, τρεις υποψήφιοι είχαν εκδηλώσει πρόθεση να διεκδικήσουν την προεδρία:

Ο πρώην επικεφαλής αγωνοδίκης της F1 Τίμ Μάιερ

Η οδηγός αγώνων Λάουρα Βιλάρ

Η Βιρζινί Φιλπότ

Η αντίσταση δεν «καρποφορεί»

Ωστόσο, μετά τη δημοσίευση της λίστας του Παγκόσμιου Συμβουλίου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσουν να παρουσιάσουν μια έγκυρη ομάδα με γεωγραφική κάλυψη, όπως απαιτείται από τον κανονισμό.

Ο Μάιερ, που είχε ξεκινήσει δυναμική καμπάνια υπό το όνομα «FIA Forward», έχει κατηγορήσει ανοιχτά τον Μπεν Σουλαγέμ ότι διαχειρίζεται την Ομοσπονδία με «έλλειψη διαφάνειας και συγκεντρωτισμό», κάνοντας λόγο για μια «περίοδο φόβου και ελέγχου» μέσα στην FIA.

«Η Ομοσπονδία χρειάζεται επαναφορά και σεβασμό στη δημοκρατία του μηχανοκίνητου αθλητισμού», είχε δηλώσει ο Μάιερ τον Ιούλιο.

Αν κανένας άλλος υποψήφιος δεν κατορθώσει να καταθέσει πλήρη λίστα έως τις 24 Οκτωβρίου, τότε ο Μπεν Σουλαγέμ θα επανεκλεγεί αυτόματα χωρίς ψηφοφορία στις εκλογές της 12ης Δεκεμβρίου.

