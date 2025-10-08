Η CHANGAN ήρθε στην Ελλάδα για να μείνει

Ο κινεζικός κολοσσός κάνει τη θεαματική του είσοδο στη χώρα μας, παρουσιάζοντας τα ηλεκτρικά Deepal S05 και S07 και εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για την αγορά των ηλεκτρικών SUV.

Η αυτοκινητοβιομηχανία ζει μία από τις πιο ριζικές μεταμορφώσεις της ιστορίας της. Η ηλεκτροκίνηση, η ψηφιοποίηση και οι νέες μορφές κινητικότητας επανακαθορίζουν το τοπίο, δίνοντας χώρο σε νέους παίκτες που φέρνουν φρέσκια τεχνογνωσία και αποφασιστικότητα. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η CHANGAN –ένας από τους μεγαλύτερους και πιο ιστορικούς κατασκευαστές της Κίνας– έκανε το πρώτο της βήμα στην ελληνική αγορά με μια παρουσίαση που σηματοδοτεί πολλά περισσότερα από την άφιξη μιας ακόμα μάρκας.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, σήμανε και την έναρξη της συνεργασίας της CHANGAN HELLAS, θυγατρικής του Ομίλου Autohellas, με τη μητρική εταιρεία. Δύο νέα, αμιγώς ηλεκτρικά SUV της σειράς Deepal, τα S07 και S05, παρουσιάστηκαν επίσημα, μαζί με ένα πλήρες πλέγμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει χρηματοδότηση, leasing, δίκτυο after sales, εγγυήσεις και λύσεις φόρτισης σε συνεργασία με τη ΔΕΗ Blue. Δεν ήταν απλώς μια τυπική πρεμιέρα μοντέλων, αλλά μια συνολική δήλωση παρουσίας: η Changan έρχεται για να μείνει – και να αλλάξει τους κανόνες.

Ποια είναι η CHANGAN: Ένας κολοσσός με ιστορία και όραμα

Η CHANGAN Automobile δεν είναι ένας «νεοφερμένος» στον κόσμο της αυτοκίνησης. Η ιστορία της ξεκινά πριν από 160 χρόνια, με ρίζες στη βαριά βιομηχανία, και πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας στην κατασκευή αυτοκινήτων. Σήμερα, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους κινεζικούς ομίλους, με παραγωγική παρουσία σε 21 χώρες, 39 εργοστάσια, 103 αγορές και πάνω από 145.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Chongqing, όμως το δίκτυο R&D και σχεδιασμού της είναι διεθνές: κέντρα έρευνας σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία και ΗΠΑ συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα της CHANGAN έχουν παγκόσμιο DNA. Ο επικεφαλής σχεδιασμού, Klaus Zyciora (πρώην Head of Design του VW Group), καθοδηγεί μια αισθητική γλώσσα που συνδυάζει κινεζική τόλμη με ευρωπαϊκή καθαρότητα.

Με περισσότερα από 70 εκατομμύρια οχήματα να έχουν παραχθεί έως σήμερα, η CHANGAN συγκαταλέγεται στην κορυφή της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Επενδύει συστηματικά στην ηλεκτροκίνηση και στην τεχνολογία SDA (Smart Digital Architecture), μια πλατφόρμα που βασίζεται σε λογισμικό και επιτρέπει αναβαθμίσεις over-the-air, προηγμένες λειτουργίες ADAS και ευέλικτη διαμόρφωση μοντέλων.

Η στρατηγική για την Ευρώπη και την Ελλάδα

Η CHANGAN έχει θέσει σε εφαρμογή ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο διείσδυσης στην Ευρώπη, εστιάζοντας σε τρεις άξονες: προηγμένη τεχνολογία, υψηλή ποιότητα και βιώσιμη τιμολόγηση. Ήδη δραστηριοποιείται στην Ισπανία και στην Ιταλία, ενώ η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες όπου ξεκινά επίσημα τις πωλήσεις της.

Η επιλογή της συνεργασίας με την Autohellas δεν είναι τυχαία. Ο όμιλος διαθέτει την υποδομή, το know-how και την αξιοπιστία που απαιτεί μια νέα μάρκα για να κερδίσει γρήγορα την εμπιστοσύνη του κοινού. Το πλάνο προβλέπει μέσα στους επόμενους μήνες τη λειτουργία πέντε σημείων πώλησης και εξυπηρέτησης (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Λάρισα, Ιωάννινα), ενώ μέχρι το 2026 θα επεκταθεί πανελλαδικά.

Το πρώτο CHANGAN Exclusive Store άνοιξε ήδη στη Λεωφόρο Κηφισίας 292 στο Χαλάνδρι και λειτουργεί ως πρότυπο κέντρο εμπειρίας, συνδυάζοντας φυσική έκθεση και ψηφιακές υπηρεσίες. Παράλληλα, έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα πλήρες after sales πρόγραμμα με 7ετή εγγύηση οχήματος (έως 160.000 km), 8ετή εγγύηση μπαταρίας (έως 200.000 km) και οδική βοήθεια για 7 χρόνια.

Η CHANGAN HELLAS επενδύει και στην πρόσβαση στη φόρτιση: η συνεργασία με τη ΔΕΗ Blue εξασφαλίζει εκπτώσεις σε ιδιώτες και εταιρικούς χρήστες, αλλά και εγκατάσταση οικιακών φορτιστών μέσω πιστοποιημένων τεχνικών, με πλήρη εγγύηση λειτουργίας.

Deepal S07: Η ναυαρχίδα της νέας εποχής

Το Deepal S07 είναι η επιτομή της φιλοσοφίας της CHANGAN: τεχνολογία αιχμής, καθαρό design και premium αίσθηση, χωρίς υπερβολές. Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό D-SUV μήκους 4,75 μέτρων, με επιβλητική παρουσία, ρευστές γραμμές και αεροδυναμική που θυμίζει coupe. Το χαμηλό προφίλ, οι χωνευτές χειρολαβές, οι λεπτές LED υπογραφές και το φωτιζόμενο λογότυπο στο κέντρο της μάσκας συνθέτουν μια εικόνα που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τον ανταγωνισμό, είτε προέρχεται από την Κίνα είτε από αλλού.

Κάτω από το αμάξωμα κρύβεται η πλατφόρμα EPA1, ειδικά σχεδιασμένη για ηλεκτρικά οχήματα. Στην έκδοση RWD ULTRA, το S07 κινείται από έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 160 kW (218 PS) και 320 Nm ροπής, που τροφοδοτείται από μπαταρία 80 kWh. Η αυτονομία φτάνει στα 475 km WLTP, ενώ η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 7,9 δευτερόλεπτα.

Η φόρτιση σε ταχυφορτιστή DC γίνεται με ισχύ έως 160 kW, επιτρέποντας 30–80% σε περίπου 30–35 λεπτά, ενώ ο ενσωματωμένος φορτιστής AC είναι 11 kW. Το S07 υποστηρίζει επίσης V2L (Vehicle-to-Load), επιτρέποντας τη χρήση του αυτοκινήτου ως φορητής πηγής ενέργειας – από ένα laptop έως μια καφετιέρα.

Το εσωτερικό είναι ένας χώρος σχεδιασμένος με premium προσανατολισμό: μεγάλη οθόνη 15,6” που περιστρέφεται κατά 15°, ψηφιακός πίνακας 12,3”, head-up display με AR προβολή, καθίσματα με θέρμανση, αερισμό και μασάζ, πανοραμική οροφή, αυτόματο σύστημα καθαρισμού αέρα και ηχοσύστημα 12 ηχείων. Η ποιότητα υλικών ξεπερνά κάθε προσδοκία για την κατηγορία: απαλές επενδύσεις, ανακυκλωμένα υφάσματα και οικολογικό δέρμα με εξαιρετική αίσθηση.

Το πορτμπαγκάζ των 445 λίτρων (συν 125 λίτρα στο εμπρός frunk) είναι ικανοποιητικό για οικογενειακή χρήση, ενώ η απόσταση από το έδαφος των 192 mm εξασφαλίζει ικανότητα κίνησης και εκτός ασφάλτου.

Η τιμή του Deepal S07 ULTRA ορίζεται στα 44.990 ευρώ, ενώ με επιδότηση και το bonus της CHANGAN μειώνεται στα 38.590 ευρώ, τοποθετώντας το σε ανταγωνιστική θέση στην αγορά ηλεκτρικών SUV.

CHANGAN DEEPAL S07 ULTRA RWD ULTRA ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 44.990€ EV BONUS -3.400€ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ -3.000€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 38.590€

Deepal S05: Το ηλεκτρικό SUV της καθημερινότητας

Αν το S07 είναι η βιτρίνα της τεχνολογικής υπεροχής της CHANGAN, το Deepal S05 είναι το μοντέλο που μεταφράζει αυτή την τεχνολογία στην καθημερινή χρήση. Πρόκειται για ένα πλήρως ηλεκτρικό compact SUV, μήκους 4,54 μέτρων, με δυναμική εμφάνιση, προηγμένο εξοπλισμό και στόχο να προσφέρει κορυφαία σχέση τιμής – ποιότητας στην κατηγορία του.

Σχεδιαστικά, το S05 ακολουθεί τη σχεδιαστική ταυτότητα “Vital Design Language” της CHANGAN, με καθαρές επιφάνειες, φωτιστική υπογραφή LED σε σχήμα “Τ” και έντονα τονισμένους ώμους. Το πίσω μέρος χαρακτηρίζεται από τη φωτιζόμενη μπάρα που διατρέχει όλο το πλάτος του αυτοκινήτου, ενώ η γραμμή της οροφής κατεβαίνει ήπια, δημιουργώντας coupe αισθητική χωρίς να περιορίζει την ευρυχωρία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εξωτερικό design του S05 φέρει την υπογραφή του Γιώργου Κούκου, Exterior Design Manager της CHANGAN, ενός Έλληνα σχεδιαστή με πολυετή εμπειρία σε διεθνή studios, ο οποίος έχει συμβάλει καθοριστικά στη νέα, πιο ευρωπαϊκή σχεδιαστική κατεύθυνση της μάρκας.

Στο εσωτερικό, η λογική είναι λιτή αλλά high-tech. Μπροστά από τον οδηγό δεσπόζει ο ψηφιακός πίνακας 10,25”, ενώ στο κέντρο υπάρχει οθόνη 14,6” με κάθετο προσανατολισμό και φωνητικό έλεγχο. Η καμπίνα είναι ήσυχη και ποιοτική, με μαλακά υλικά, φωτισμό περιβάλλοντος και εργονομία που θυμίζει ευρωπαϊκό compact SUV. Οι χώροι είναι κορυφαίοι για την κατηγορία, με 2,72 μέτρα μεταξόνιο και επίπεδο δάπεδο για τους πίσω επιβάτες.

Το S05 βασίζεται σε μια νέα ηλεκτρική πλατφόρμα με μπαταρία LFP 69 kWh, τοποθετημένη στο πάτωμα για χαμηλό κέντρο βάρους και βέλτιστη κατανομή μάζας. Προσφέρεται σε δύο εκδόσεις, RWD και AWD, με πολύ διαφορετικό χαρακτήρα.

Η RWD έκδοση διαθέτει μοτέρ 272 ίππων και 290 Nm ροπής, με κίνηση στους πίσω τροχούς, επιτάχυνση 0–100 km/h σε 7,5" και αυτονομία 485 km WLTP, με κατανάλωση 15,9 kWh/100 km.

Η AWD έκδοση, με δύο ηλεκτροκινητήρες, ανεβάζει την ισχύ στους 435 ίππους και τη ροπή στα 502 Nm, προσφέροντας 0–100 km/h σε μόλις 5,5". Η αυτονομία φτάνει τα 445 km WLTP, με μέση κατανάλωση 17,5 kWh/100 km.

Η φόρτιση γίνεται με ισχύ έως 135 kW DC, επιτρέποντας αναπλήρωση 30–80% σε περίπου 35 λεπτά, ενώ με φορτιστή AC 11 kW η πλήρης φόρτιση ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 7 ώρες.



CHANGAN DEEPAL S05 RWD MAX RWD ULTRA AWD ULTRA ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 37.990€ 41.590€ 44.990€ EV BONUS -2.000€ -3.000€ -3.000€ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ -3.000€ -3.000€ -3.000€ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 32.990€ 35.590€ 38.990€

Τεχνολογία, συνδεσιμότητα και ασφάλεια

Η CHANGAN επενδύει μαζικά στην ψηφιακή αρχιτεκτονική των μοντέλων της. Και τα δύο Deepal (S05 και S07) βασίζονται σε ένα κοινό λογισμικό περιβάλλον που συνδέεται με το Deepal OS, μια πλατφόρμα με δυνατότητα over-the-air αναβαθμίσεων, τεχνητή νοημοσύνη και προσαρμοστικό περιβάλλον χρήσης ανάλογα με τις συνήθειες του οδηγού.

Ο ψηφιακός βοηθός με φυσική φωνή «ξυπνά» με τη φράση “Hi Deepal” και επιτρέπει χειρισμό όλων σχεδόν των λειτουργιών: από τη θερμοκρασία και το infotainment έως τη ρύθμιση καθισμάτων και πλοήγηση. Η συμβατότητα με Apple CarPlay και Android Auto είναι στάνταρ, όπως και η ασύρματη φόρτιση smartphone, οι τέσσερις θύρες USB-C, το Wi-Fi hotspot και το σύστημα αναγνώρισης προσώπου που ρυθμίζει αυτόματα τις παραμέτρους του οχήματος για κάθε χρήστη.

Η τεχνολογία ασφάλειας είναι επίσης αιχμής. Το πακέτο Deepal Drive Assist 2.0 περιλαμβάνει 21 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, όπως:

Adaptive Cruise Control με Stop&Go,

Lane Centering Assist,

Blind Spot Detection,

Automatic Emergency Braking,

Rear Cross Traffic Alert,

Intelligent Speed Assist,

Driver Attention Monitoring με κάμερα αναγνώρισης κόπωσης.

Όλα αυτά συνδυάζονται με 8 αερόσακους, ενισχυμένο κλωβό ασφαλείας και δομή αμαξώματος με 70% υψηλής αντοχής χάλυβα, εξασφαλίζοντας κορυφαίες επιδόσεις στις δοκιμές σύγκρουσης.

Υπηρεσίες, δίκτυο και υποστήριξη

Η επιτυχία μιας νέας μάρκας δεν εξαρτάται μόνο από τα προϊόντα της, αλλά και από τη σιγουριά που προσφέρει μετά την αγορά. Σε αυτόν τον τομέα, η CHANGAN HELLAS φαίνεται πλήρως προετοιμασμένη.

Όλα τα μοντέλα συνοδεύονται από:

7ετή εγγύηση οχήματος / 160.000 km,

8ετή εγγύηση μπαταρίας / 200.000 km,

7ετή οδική βοήθεια,

πλήρη υποστήριξη ανταλλακτικών μέσω του δικτύου Autohellas.

Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί ειδικό πρόγραμμα “CHANGAN Care+”, το οποίο περιλαμβάνει συνδρομητικές υπηρεσίες, τηλεματική παρακολούθηση, προγραμματισμό service μέσω εφαρμογής και ενημερώσεις για προσφορές ή αναβαθμίσεις λογισμικού.

Η συνεργασία με τη ΔΕΗ Blue δίνει στους πελάτες ειδικές εκπτώσεις στη φόρτιση μέσω του δημόσιου δικτύου, ενώ η εγκατάσταση οικιακού φορτιστή γίνεται από πιστοποιημένους τεχνικούς, με πλήρη εγγύηση για τον εξοπλισμό και το έργο.

Τέλος, η CHANGAN Leasing (μέσω Autohellas) προσφέρει λύσεις χρηματοδότησης για ιδιώτες και επαγγελματίες, με χαμηλά επιτόκια και δυνατότητα buy-back, καθιστώντας τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή από ποτέ.

Η επόμενη μέρα για την CHANGAN στην Ελλάδα

Η είσοδος της CHANGAN στην Ελλάδα δεν είναι ένα ακόμα «κινεζικό πείραμα». Είναι ένα καλά μελετημένο βήμα, αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού και σημαντικών επενδύσεων. Σε μια εποχή που η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων δείχνει σημάδια κορεσμού, η CHANGAN επιχειρεί να δώσει νέα ώθηση, προσφέροντας αυτό που έλειπε: προσιτή τεχνολογία με premium αίσθηση.

Τα Deepal S05 και S07 αποτελούν την αιχμή του δόρατος, αλλά πίσω τους υπάρχει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που θα εμπλουτιστεί με plug-in υβριδικά και νέα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα έως το 2027. Παράλληλα, η εταιρεία ετοιμάζει νέο design center στην Ευρώπη και αναπτύσσει συνεργασίες για τοπική συναρμολόγηση οχημάτων, κάτι που δείχνει πως η παρουσία της στην ήπειρο είναι μακροπρόθεσμη.

Η CHANGAN δεν κρύβει τις φιλοδοξίες της. Στόχος της είναι να καταστεί μέσα στα επόμενα τρία χρόνια ένας από τους πέντε κορυφαίους παίκτες στην κατηγορία ηλεκτρικών SUV στην Ελλάδα, προσφέροντας όχι μόνο προϊόντα, αλλά και μια νέα εμπειρία ιδιοκτησίας. Και με βάση την πρώτη της εμφάνιση, έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι θα το καταφέρει.