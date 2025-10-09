Το compact SUV της ιταλικής μάρκας είναι διαθέσιμο με έως 280 ίππους, στην τετρακίνητη έκδοση Q4.

Σημαντικές εκπτώσεις προσφέρει η Italian Motion για την Alfa Romeo Tonale με μία νέα προωθητική ενέργεια. Το όφελος φθάνει έως τις 4.500 ευρώ, για ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα. Η πολύ πλούσια εξοπλισμένη έκδοση Hybrid 160 VGT ξεκινάει από €36.900 (όφελος €1.000), ενώ η τετρακίνητη PHEV Q4 Sprint των 280 ίππων από €47.135 (όφελος €4.500).

Η Tonale PHEV Q4 Sprint ως εταιρικό αυτοκίνητο έχει μηδενικό φόρο χρήσης, ενώ το πολύ εξελιγμένο υβριδικό σύστημα συνδυάζει τις υψηλές επιδόσεις με τη χαμηλή κατανάλωση και προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση για έως 82 χλμ.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει αρκετά στοιχεία σε επίπεδο άνεσης, ασφάλειας και ψηφιακής τεχνολογίας: Μεταξύ άλλων υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3”, infotainment με οθόνη 10,25”, Android Auto/Apple CarPlay και σύστημα πλοήγησης, εμπρός-πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και κάμερα οπισθοπορείας, αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με αισθητήρα ποιότητας του αέρα και βάση ασύρματη φόρτισης κινητού.

Υπάρχει και το ακόμα πλουσιότερο επίπεδο εξοπλισμού Veloce, με €42.900 για την Tonale Hybrid 160 VGT (όφελος €1.600) και με €54.500 την PHEV Q4 (όφελος €4.500). Επιπλέον της Sprint διαθέτει ζάντες 19”, ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ, ενεργούς προβολείς Full LED Matrix, δερμάτινα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα, κόκκινες δαγκάνες φρένων και χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στην κολόνα του τιμονιού.

Όλες οι Tonale συνοδεύονται από 4ετή εγγύηση μηχανικών μερών, με την μπαταρία υψηλής τάσης της PHEV Q4 να καλύπτεται για 8 έτη.