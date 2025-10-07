Φουτουριστική σχεδίαση, πλούσιοι χώροι και αυτονομία άνω των 600 χιλιομέτρων στην έκδοση με την μεγάλη μπαταρία.

Από τους δρόμους της Κοπεγχάγης αρχίζει το λανσάρισμά του στην ευρωπαϊκή αγορά το νέο Nissan Leaf. Στην τρίτη του γενιά το ηλεκτρικό μοντέλο επιστρέφει τεχνολογικά προηγμένο, ώστε να καλύψει το χαμένο έδαφος για την ιαπωνική μάρκα στην κούρσα της ηλεκτροκίνησης.

Η Nissan ποντάρει στη φουτουριστική σχεδίασή του, την καλή ηχομόνωση στην καμπίνα, την μεγάλη αυτονομία και τη δυνατότητα ταχυφόρτισης έως 150 kW. Οι τιμές πώλησής του στην ελληνική αγορά θα γίνουν γνωστές τους επόμενους μήνες, με τα πρώτα αυτοκίνητα να αναμένονται στις αρχές του 2026.

Σχεδίαση - χώροι

To μήκους 4,35 μέτρων Leaf είναι το πιο αεροδυναμικό σε σχεδίαση μοντέλο της Nissan, με συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,25 Cd. Κάτι που έχει όφελος τόσο στην ησυχία στην καμπίνα όσο και στην κατανάλωση ενέργειας. Οι χώροι είναι επαρκείς για πέντε επιβάτες και τις αποσκευές τους (437 λίτρα VDA).

Ψηφιακό ταμπλό

Στο ταμπλό συναντάμε λίγους φυσικούς διακόπτες και δύο μεγάλες ψηφιακές οθόνες 14,3 ιντσών, μία για τον πίνακα οργάνων και μία για το σύστημα πολυμέσων. Η Nissan εξοπλίζει το Leaf με ενσωματωμένο Google που δίνει πρόσβαση σε χάρτες, ψηφιακό βοηθό και Play Store.

Εκδόσεις μπαταρίας - αυτονομία

To νέο Nissan Leaf θα κυκλοφορήσει σε δύο εκδόσεις μπαταρίας, :

Standard με μπαταρία 52 kWh, ηλεκτροκινητήρα 177 ίππων και αυτονομία έως 440 χλμ*.

Extended με μπαταρία 75 kWh, ηλεκτροκινητήρα 218 ίππων και αυτονομία έως 622 χλμ*.

Το πρώτο φορτίζει έως 105 kW (20-80% σε λιγότερο από 30 λεπτά) και το δεύτερο έως 150 kW (20-80% επίσης σε λιγότερο από μισή ώρα). Στον αυτοκινητόδρομο με ταχύτητα 130 χλμ/ώρα η εκτιμώμενη αυτονομία είναι 330 χλμ. (430 χλμ. με 110 χλμ/ώρα).

*Απομένει η έγκριση τύπου