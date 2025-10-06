Πρόκειται για τη ναυαρχίδα της Ferrari, ένα υβριδικό hypercar 1.200 ίππων.

Στις 3 Οκτωβρίου ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς συμπλήρωσε 44 χρόνια ζωής και ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στον εαυτό του μέσω των social media. «Τίποτα περίεργο μέχρι εδώ, τυπικός Ζλάταν», θα πείτε. Μόνο που συνόδευσε την ευχή με τη φωτογραφία μίας Ferrari, την οποία προφανώς έκανε δώρο στον εαυτό του.

Πρόκειται για την F80, τη διάδοχο της LaFerrari και νέα ναυαρχίδα της μάρκας από το Μαρανέλο. Πρόκειται για το ισχυρότερο μοντέλο που έχει κατασκευάσει ποτέ η Ferrari με άδεια κυκλοφορίας στους δημόσιους δρόμους. Θα κατασκευαστεί σε 799 μονάδες, με όλες να έχουν βρει τον αγοραστή τους. Η τιμή της F80 ανέρχεται σε περισσότερα από 3,5 εκατ. ευρώ! Ποσό που μάλλον δεν δυσκολεύτηκε να συγκεντρώσει ο Σουηδός.

To εσωτερικό έχει διάταξη 1+1 θέσεων, με τα πάντα είναι σχεδιασμένα γύρω από τον οδηγό. Η F80 φέρει 3λιτρο V6 κινητήρα που στέλνει 900 ίππους στους πίσω τροχούς και υβριδικό σύστημα με ηλεκτροκινητήρα στον εμπρός άξονα και μονάδες MGU-K και MGU-H από την συμμετοχή της Ferrari στις 24 Ώρες Λε Μαν. Το υβριδικό σύστημα αποδίδει άλλους 300 ίππους, φέρνοντας τη συνδυαστική ισχύ στους 1.200 ίππους.

Όσο για τις επιδόσεις, η μέγιστη ταχύτητα είναι 350 χλμ/ώρα, η επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα διαρκεί μόλις 2,15 δλ. και η 0-200 χλμ/ώρα 5,75 δλ.