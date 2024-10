Η διάδοχος της LaFerrari φέρει υβριδικό σύστημα από την συμμετοχή της ιταλικής μάρκας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής.

Το νέο της υβριδικό supercar, άκρως εντυπωσιακό και σχεδίαση και τεχνολογία, αποκάλυψε η Ferrari. Η F80 είναι το ισχυρότερο μοντέλο που έχει κατασκευάσει ποτέ η μάρκα από το Μαρανέλο με άδεια κυκλοφορίας στους δημόσιους δρόμους. Θα κατασκευαστεί σε 799 μονάδες, με όλες να έχουν βρει τον αγοραστή τους. Η τιμή της F80 ανέρχεται σε περισσότερα από 3,5 εκατ. ευρώ!

Η διάδοχος της LaFerrari φθάνει σε μήκος τα 4,84 μέτρα, ενώ το βάρος της είναι μόλις 1.525 κιλά. Το πλαίσιο της Ferrari F80 έχει σχεδιαστεί εξαρχής. Αρκετά μέρη - όπως το κέλυφος και η οροφή - είναι από ανθρακόνημα, ενώ το εμπρός και το πίσω υποπλαίσιο είναι από αλουμίνιο.

To εσωτερικό έχει διάταξη 1+1 θέσεων, με τα πάντα είναι σχεδιασμένα γύρω από τον οδηγό. Η F80 φέρει 3λιτρο V6 κινητήρα που στέλνει 900 ίππους στους πίσω τροχούς και υβριδικό σύστημα με ηλεκτροκινητήρα στον εμπρός άξονα και μονάδες MGU-K και MGU-H από την συμμετοχή της Ferrari στις 24 Ώρες Λε Μαν. Το υβριδικό σύστημα αποδίδει άλλους 300 ίππους, φέρνοντας τη συνδυαστική ισχύ στους 1.200 ίππους.

The latest in the #FerrariSupercars lineage: welcome to the Ferrari F80.#FerrariF80 #Ferrari pic.twitter.com/MwPp0TCsXv

H F80 εξοπλίζεται με σύστημα ενεργών αναρτήσεων αλλά και με ενεργά αεροδυναμικά βοηθήματα που παράγουν 1.050 κιλά κάθετης δύναμης. Το εμπρός καπό από ανθρακόνημα φέρει S-duct, αεροδυναμική τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί στη Formula 1 και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής.

Όσο για τις επιδόσεις, η μέγιστη ταχύτητα είναι 350 χλμ/ώρα, η επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα διαρκεί μόλις 2,15 δλ. και η 0-200 χλμ/ώρα 5,75 δλ.





Photo Credits: Ferrari