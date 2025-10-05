Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης της Μαρίνα Μπέι για το 18ο Grand Prix της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Σιγκαπούρης. Ο 18ος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές οι οποίες έγιναν το Σάββατο μας έδωσαν μία συναρπαστική κατάταξη.

Η σημερινή μάχη στο σιρκουί πόλης Μαρίνα Μπέι, μία διαδρομή που προσφέρει ανατρεπτικούς αγώνες, θα έχει διάρκεια 62 γύρους.

Πολλοί μνηστήρες για τη νίκη

Από θέση ισχύος θα εκκινήσει ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. O Βρετανός έκανε μία εντυπωσιακή επίδοση στις κατατακτήριες δοκιμές και πήρε μια πανάξια pole position με ρεκόρ πίστας. Αυτή είναι η δεύτερη pole του Ράσελ στο 2025, με την πρώτη να είναι στον Καναδά όπου κέρδισε.

Δίπλα του θα βρίσκεται ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, o οποίος ψάχνει την τρίτη του διαδοχική νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Στόχος του δεν είναι άλλος από να πλησιάσει ακόμη περισσότερο την κορυφή της βαθμολογίας οδηγών. Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, Όσκαρ Πιάστρι, εκκινεί από την 3η θέση και θέλει ένα καλό αποτέλεσμα μετά το απογοητευτικό Μπακού, ενώ δίπλα του θα είναι ο έτερος οδηγός της Mercedes, Κίμι Αντονέλι

Θα δούμε έκπληξη στο βάθρο;

Ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing είχε και πάλι απογοητευτικές κατατακτήριες δοκιμές και σήμερα θα πάρει εκκίνηση από την 5η θέση της εκκίνησης. Όμως ξέρει πως μια καλή στρατηγική μπορεί να τον φέρει πιο ψηλά στην κατάταξη. Το ίδιο ελπίζουν και οι οδηγοί της Ferrari που ακολουθούν, με τον Λιούις Χάμιλτον να είναι μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ.

Από την 8η θέση θα ξεκινήσει ο Ίσακ Χατζάρ της Racing Bulls, ενώ στην πέμπτη σειρά συναντάμε τους Όλιβερ Μπέρμαν της Haas και Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin.

Οι οδηγοί της Williams, Κάρλος Σάινθ και Άλεξ Άλμπον θα ξεκινήσουν από τις τελευταίες θέσεις, καθώς αποκλείστηκαν από τις κατατακτήριες δοκιμές λόγω τεχνικής παράβασης.

Όλη η δράση του GP Σιγκαπούρης στο Gazzetta

Η εκκίνηση του GP Σιγκαπούρης είναι προγραμματισμένη για τις 15:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 14:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.