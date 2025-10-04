Ο Αυστραλός αναγνώρισε πως δεν πρέπει να ξαναγίνουν λάθη όπως αυτά στο Αζερμπαϊτζάν, διότι μπορεί να αποδειχθούν κρίσιμα στη μάχη του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1.

Ο Όσκαρ Πιάστρι μίλησε για τα διδάγματα που πήρε μετά το καταστροφικό τριήμερο στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, όπου ένα σπάνιο λάθος τον οδήγησε εκτός αγώνα από τον πρώτο γύρο. Ο Αυστραλός, που παραμένει πρωτοπόρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, είδε το GP του Μπακού να τελειώνει πριν καν ξεκινήσει ουσιαστικά. Μετά από ένα άσχημο ξεκίνημα που τον έριξε στο πίσω μέρος του grid, προσέκρουσε στις μπαριέρες στη στροφή 5, βάζοντας τέλος στο τριήμερο με τον χειρότερο τρόπο.

Το πλήγμα είχε έρθει ήδη από τις κατατακτήριες, όπου ο Πιάστρι είχε τρακάρει στην αρχή του Q3 και εκκίνησε μόλις από την 9η θέση. Παρά το ατύχημα, ο ίδιος κράτησε το προβάδισμα στη βαθμολογία, αν και η διαφορά του από τον Λάντο Νόρις μειώθηκε στους 25 βαθμούς πριν τον αγώνα της Σιγκαπούρης.

Ποτέ ξανά τέτοια τριήμερα

Στο περιθώριο του Grand Prix Σιγκαπούρης στη Μαρίνα Μπέι, ο Πιάστρι αναγνώρισε ότι αν θέλει να κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο, τόσο εκείνος όσο και η McLaren δεν έχουν περιθώρια για άλλα στραβοπατήματα.

«Δεν θέλουμε να έχουμε Σαββατοκύριακα σαν το Μπακού και ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να το αντέξουμε. Από τη δική μου πλευρά υπήρχαν σίγουρα δύσκολα μαθήματα, αλλά νομίζω πως σαν ομάδα εντοπίσαμε κάποιες ευκαιρίες για βελτίωση. Αυτό είναι πάντα σημαντικό. Το Μπακού ήταν μια καλή υπενθύμιση του πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά και των στοιχείων που μας έχουν κάνει τόσο επιτυχημένους φέτος. Αν μείνουμε συγκεντρωμένοι σε αυτά, η μάχη του τίτλου θα πάρει τον δρόμο της», δήλωσε ο 23χρονος.

Ένα λάθος που ξεπέρασε εύκολα

Μετά από δύο εβδομάδες για ανασυγκρότηση, ο Πιάστρι εξήγησε πώς διαχειρίστηκε ένα τόσο ασυνήθιστο λάθος για τα δεδομένα του: «Υπήρχαν μαθήματα για το πώς να το χειριστώ καλύτερα και κάποια για τη διαχείριση του ρίσκου. Αλλά δεν υπάρχει κάτι επαναστατικό που πρέπει να αλλάξω. Σε 16 από τα 17 Σαββατοκύριακα, αυτό που κάνω δουλεύει πολύ καλά. Αν μείνω συγκεντρωμένος σε αυτά που έχουν πάει σωστά, τα πράγματα θα συνεχίσουν έτσι. Το βάζω απλώς κάτω από το κεφάλαιο “λάθη”».

Παρά την απογοήτευση, ο Πιάστρι ξεκαθάρισε πως δεν κουβαλάει το βάρος του ατυχήματος: «Ήταν σχετικά εύκολο να το αφήσω πίσω. Σε κάθε αγώνα ψάχνεις πού μπορείς να βελτιωθείς, κάποιες φορές είναι πιο δύσκολο να το βρεις, ειδικά όταν όλα πάνε καλά. Στο Μπακού, τα λάθη και οι συνέπειες ήταν ξεκάθαρα, οπότε ήξερα πού να κοιτάξω. Η ανάλυση ήταν απλή και νιώθω άνετα που επιστρέφω στη δράση. Τα μαθήματα είναι εκεί, αλλά δεν χρειάστηκε να κολλήσω σε αυτό. Προχωράω και προσεγγίζω τη Σιγκαπούρη σαν κάθε άλλο αγώνα».