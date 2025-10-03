Tesla Model 3 & Model Y: Περισσότερη αυτονομία και νέες αναβαθμίσεις

Αναβαθμίσεις σε κάμερες και μπαταρίες αυξάνουν την αυτονομία των δύο best-seller ηλεκτρικών της Tesla, με τις τιμές να παραμένουν αμετάβλητες.

Η Tesla προχώρησε σε μια σειρά σημαντικών αναβαθμίσεων για τα δύο πιο δημοφιλή ηλεκτρικά της μοντέλα, το Model 3 και το Model Y, τα οποία από την αρχή της χρονιάς βρίσκονται στην κορυφή των πωλήσεων BEV στην Ελλάδα στην κατηγορία τους. Οι αλλαγές επικεντρώνονται σε μεγαλύτερη αυτονομία αλλά και σε βελτιωμένη λειτουργικότητα, χωρίς καμία διαφοροποίηση στις τιμές.

Στο Model 3, οι βελτιώσεις περιλαμβάνουν μια νέα μπροστινή κάμερα με σύστημα καθαρισμού και θέρμανσης για απρόσκοπτη ορατότητα σε κάθε καιρό, καθώς και έναν ανασχεδιασμένο μοχλό φλας για πιο άμεσο έλεγχο. Το σημαντικότερο, όμως, αφορά την αυτονομία:

Η βασική έκδοση με πίσω κίνηση φτάνει πλέον έως τα 520 χλμ. WLTP (ή 554 χλμ. με στάνταρ ζάντες 18").

Η Long Range με πίσω κίνηση αγγίζει τα 750 χλμ. WLTP, έναντι 702 χλμ. πριν.

Η Long Range με τετρακίνηση φτάνει τα 716 χλμ. WLTP (από 678 χλμ.).

Η κορυφαία Performance φτάνει τα 571 χλμ. WLTP, από 528 χλμ. προηγουμένως.

Αντίστοιχα, το Model Y Long Range με τετρακίνηση επωφελείται από τις νέες μπαταρίες υψηλής πυκνότητας και φτάνει πλέον τα 629 χλμ. WLTP, από 586 χλμ. πριν.

Οι νέες εκδόσεις είναι ήδη διαθέσιμες για παραγγελία μέσω του online Design Studio της Tesla, με τις τιμές να παραμένουν αμετάβλητες, ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της μάρκας στην κατηγορία.