O Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στους δρόμους της Μαρίνα Μπέι.

Το Grand Prix Σιγκαπούρης, ο 18ος αγώνας της Formula 1 για το 2025 ξεκίνησε με το FP1 σε χρονικό σημείο που δεν είχε ακόμη βραδιάσει. Ομάδες και οδηγοί είχαν μόλις μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να βρουν τα πατήματά τους στην πίστα και να βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους.

Οι συνθήκες που θα έχουν μπροστά τους από εδώ και στο εξής οι ομάδες θα είναι πολύ διαφορετικές. Για το λόγο αυτό τα αποτελέσματα της πρώτης περιόδου δοκιμών δεν είναι πάντα αντιπροσωπευτικά για τη Σιγκαπούρη.

Μία Aston Martin στην κορυφή

Ταχύτερος οδηγός στο FP1 του GP Σιγκαπούρης ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο. Ο Ισπανός της Aston Martin βρήκε από νωρίς πολύ καλό ρυθμό και έγραψε με τη μαλακή γόμα ελαστικών το 1:31,116. Ο χρόνος αυτός ήταν αρκετός για να τον κρατήσει στην κορυφή της κατάταξης μέχρι το τέλος της διαδικασίας.

Στη 2η θέση ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, ο οποίος ήταν 0,150 δλ μακριά από τον ταχύτερο Αλόνσο, έχοντας ένα πολύ καλό πρόσωπο με την SF-25 του. Στην 3η θέση βρέθηκε ο Μαξ Φερστάπεν με την RB21 η οποία έχει αναβάθμιση και σε αυτό το αγωνιστικό τριήμερο, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον πήρε την 4η θέση κάνοντας γρήγορο γύρο αρκετά αργά στη διαδικασία.

Μέτριο ξεκίνημα για τη McLaren

Στις θέσεις 5 και 6 συναντάμε τους δύο οδηγούς της McLaren, Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις. Αμφότεροι έδειξαν να δυσκολεύονται στα πρώτα στάδια του τριημέρου, με τον Αυστραλό πρωτοπόρο της βαθμολογίας να παραπονιέται από έντονη υποστροφή.

Εντυπωσιακός ήταν ο Ίσακ Χατζάρ της Racing Bulls με την 7η θέση, ενώ ο 8ος της κατάταξης, Κάρλος Σάινθ της Williams, έκανε ταχύτερο χρόνο με τη μεσαία γόμα ελαστικών. Οι Γιούκι Τσουνόντα με Red Bull και Έστεμπαν Οκόν έκλεισαν την πρώτη 10άδα, έχοντας ταχύτερο χρόνο με τη σκληρή γόμα ελαστικών.

Από τις πρώτες 10 θέσεις λείπουν οι οδηγοί της Mercedes-AMG, με τον Τζορτζ Ράσελ να είναι 11ος, ενώ ο Κίμι Αντονέλι 14ος. Ο Άλεξ Άλμπον αντιμετώπισε πρόβλημα με τα πίσω φρένα του και έχασε όλο το FP1.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στη Σιγκαπούρη. Στη διαδικασία αυτή θα δούμε τους οδηγούς να κάνουν επιπλέον προσομοιώσεις κατατακτήριων και αγώνα.

Αποτελέσματα FP1 Grand Prix Σιγκαπούρης

