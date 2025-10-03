Ο Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές του MotoGP στη Μανταλίκα σε μια ημέρα που μας έδωσε μια παράξενη κατάταξη.

Το αγωνιστικό τριήμερο Grand Prix Ινδονησίας, ο 18ος αγώνας του MotoGP στο 2025, ξεκίνησε με έναν εντυπωσιακό και απρόσμενο τρόπο. Οι αναβάτες την Παρασκευή στην πίστα της Μανταλίκα βρήκαν αρχικά πολύ κακές συνθήκες στο οδόστρωμα, όμως όσο οι μοτοσικλέτες έστρωναν λάστιχο στην πίστα.

Το «πάρτι» της Aprilia

Ταχύτερος αναβάτης την Παρασκευή στην Ινδονησία ήταν ο Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia. O Ιταλός ήταν εντυπωσιακός πάνω στην RS-GP25 και έγραψε το 1:29,240, χρόνος ο οποίος ήταν κατά 0,408 δλ ταχύτερος του Φερμίν Αλντεγκέρ που ήταν στη 2η θέση. Ο αναβάτης της Gresini Racing ήταν ο ταχύτερος αναβάτης της Ducati στην ημέρα, η οποία ήταν κακή για το ιταλικό εργοστάσιο.

Ο Πέδρο Ακόστα της KTM ήταν στην 3η θέση έχοντας ένα καλό ξεκίνημα στο τριήμερο. Εξαιρετική ημέρα είχε και η Honda, με τους Λούκα Μαρίνι και Τζοάν Μιρ να περνάνε απευθείας στο Q2 με τις θέσεις 4 και 6, ενώ ανάμεσά τους ήταν ο Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse Racing.

Στη συνέχεια συναντάμε τρεις αναβάτες με μοτοσικλέτες Yamaha, με τον Φάμπιο Κουαρταραρό να ηγείται των Άλεξ Ρινς και Μιγκέλ Ολιβέιρα. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος είχε πτώση στα τελευταία λεπτά των χρονομετρημένων ελεύθερων δοκιμών.

Οι παραπάνω 10 αναβάτες πήραν το απευθείας εισιτήριο πρόκρισης στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου.

«Σοκ» στην Ducati

Εκτός 10άδας ήταν οι εργοστασιακοί αναβάτες της Ducati, Μαρκ Μάρκεθ και Πέκο Μπανάια. Ο Ισπανός παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025 είχε δύο πτώσεις το απόγευμα στη Μανταλίκα, ενώ ο Ιταλός επηρεάστηκε από τις κίτρινες σημαίες στο τέλος της απογευματινής διαδικασίας.

Αυτό σημαίνει πως αμφότεροι θα αγωνιστούν στο Q1 το Σάββατο στις κατατακτήριες δοκιμές. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Μαρκ Μάρκεθ θα περάσει από την πρώτη περίοδο κατατακτήριων δοκιμών στο 2025.

For the first time in 2025, @marcmarquez93 will have to go through Q1 ❌



#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/4pzcPiZ36d — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 3, 2025

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 5:50 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές. Ο Αγώνας Σπριντ θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα