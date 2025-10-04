Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 μιλά για τον τομέα που δεν του επιτρέπει να δώσει το 100% των δυνατοτήτων του στην πίστα.

Η Scuderia Ferrari μπορεί να απέκτησε φέτος έναν 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή στη Formula 1, όμως δεν του έχει δώσει τα εφόδια ώστε να δείξει το πραγματικό του πρόσωπο. Η φετινή SF-25 είναι ένα προβληματικό μονοθέσιο στο οποίο η Ferrari ξόδεψε όλους τους πόρους εξέλιξης ώστε να διορθώσει μεγάλες αδυναμίες του αντί να το κάνει ταχύτερο.

Τα προβλήματα της Ferrari δεν είναι αποκλειστικά στο μονοθέσιο, αλλά και σε εξαρτήματα που βρίσκονται πάνω στο μονοθέσιο. Ένα από αυτά κρατά πίσω τον Λιούις Χάμιλτον.

Έλλειψη εμπιστοσύνης

Ο Χάμιλτον λίγο πριν ξεκινήσει η αγωνιστική δράση στο Grand Prix Σιγκαπούρης, μίλησε για τα προβλήματα που εκτείνονται πέρα από τις δυνατότητες της SF-25 και δεν του επιτρέπουν να αντλήσει το μέγιστο που μπορεί.

Ο τομέας αυτός είναι τα φρένα και ως αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι όσο επιθετικός θα ήθελε.

«Νομίζω ότι μπορώ να βελτιωθώ στο πόσο επιθετικός είμαι στα φρένα. Το μονοθέσιο είναι αρκετά νευρικό και δεν νιώθω 100% σιγουριά όταν πιέζω δυνατά. Στη Μόντσα τα πράγματα ήταν καλύτερα, αλλά στο Αζερμπαϊτζάν με το συγκεκριμένο set-up δεν βελτιώθηκε ιδιαίτερα. Παρ’ όλα αυτά, προχωράμε βήμα-βήμα», είπε.

Πέρα από τις δικές του δυσκολίες, ο Χάμιλτον αναφέρθηκε και στη μάχη του τίτλου. Ο Βρετανός θεωρεί πως η Red Bull Racing θα μπει ξανά δυνατά στη μάχη της κορυφής, απειλώντας τη Ferrari και τη Mercedes στη μάχη για τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

«Η McLaren είναι μπροστά μας όλη τη χρονιά και δεν έχουμε κάνει ουσιαστικά βήματα προόδου. Είμαστε μερικά βήματα πίσω. Η Red Bull έφερε νέο πάτωμα στην Ιταλία και έχει ανεβάσει ρυθμό. Περιμένω να κερδίσουν μερικούς αγώνες μέχρι το τέλος», ανέφερε ο οδηγός της Ferrari.

Ο κρίσιμος παράγοντας των φρένων

Στη Scuderia Ferrari χρησιμοποιούνται υλικά φρένων της Brembo, σε αντίθεση με τα Carbon Industries που είχε συνηθίσει ο Χάμιλτον στα 12 χρόνια του στη Mercedes. Η αλλαγή αυτή, σε συνδυασμό με την ισορροπία της SF-25, φαίνεται πως δυσκολεύει τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή.

Τα φρένα Carbon Industries τα χρησιμοποιούσε και η McLaren όταν ο Χάμιλτον οδηγούσε για τη βρετανική ομάδα έως το 2012.



