Ο Ολλανδός θέλει την Κυριακή να πετύχει την τρίτη σερί νίκη φέτος και κυρίως να σπάσει την αρνητική παράδοση που έχει στο Grand Prix Σιγκαπούρης.

Σε ηλικία 28 ετών, ο Μαξ Φερστάπεν έχει στο παλμαρέ του τέσσερις παγκόσμιους τίτλους στη Formula 1 και 67 νίκες σε Grand Prix. Και όμως σε μία από τις πίστες που βρίσκονται στο καλεντάρι του πρωταθλήματος, δεν έχει σταθεί ποτέ στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου!

Φθάνοντας στη Μαρίνα Μπέι για το Grand Prix Σιγκαπούρης, ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing δείχνει αποφασισμένος να σπάσει αυτή την αρνητική παράδοση. Προερχόμενος από τις νίκες σε Μόντσα και Μπακού, ο Φερστάπεν δείχνει ικανός να αμφισβητήσει για τρίτο σερί αγώνα την κυριαρχία της McLaren.

🧩 Max has conquered nearly every circuit — except one. Singapore remains the missing piece in his puzzle. Can he make history there next? Read more here 👉 https://t.co/mHnDA06nrF #F1 #SingaporeGP #Verstappen pic.twitter.com/31FPXwJrqb — Pirelli Motorsport (@pirellisport) October 2, 2025

Και ταυτόχρονα να κερδίσει για πρώτη φορά στη Σιγκαπούρη. Εκεί έχει αγωνιστεί 8 φορές και έχει ανέβει στο βάθρο μόλις τρεις:

το 2018 ήταν 2ος πίσω από τον Λούις Χάμιλτον

το 2019 ήταν 3ος πίσω από τους Φέτελ και Λεκλέρ της Ferrari

το 2024 τερμάτισε 2ος πίσω από τον Λάντο Νόρις

Ακόμα και το 2023, όταν η Red Bull κέρδισε όλα τα Grand Prix πλην ενός, η νίκη στη Σιγκαπούρη κατέληξε στη Ferrari και τον Κάρλος Σάινθ.