Μία από τις τελευταίες ευκαιρίες ώστε η ιταλική ομάδα να διεκδικήσει ένα καλό αποτέλεσμα στο φετινό πρωτάθλημα είναι στον αγώνα που ακολουθεί.

Η Ferrari προετοιμάζεται για το Grand Prix Σιγκαπούρης με τον Σαρλ Λεκλέρ να βασίζεται σε ένα βασικό πλεονέκτημα που ίσως δώσει στην ομάδα τη δυνατότητα να διεκδικήσει την πρώτη της νίκη στη φετινή χρονιά της Formula 1.

Μετά την απογοητευτική εμφάνιση στο Μπακού, όπου ο Μονεγάσκος τερμάτισε 9ος, μία θέση πίσω από τον Λιούις Χάμιλτον, οι προσδοκίες στη Scuderia είχαν πέσει κατακόρυφα. Η SF-25 έχει παρουσιάσει σημαντικά προβλήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, και οι εναλλαγές θερμοκρασίας στο Αζερμπαϊτζάν δεν βοήθησαν καθόλου τις προσπάθειες της Scuderia.

Lights on. Focus sharp. Ferrari in Singapore ✨



Follow our weekend on our SF App and social channels!📷



Covert art by Dike Ruan ➡️ https://t.co/kXQzJlgoY8 pic.twitter.com/MSWzOGFDhk — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 1, 2025

Η ζέστη μπορεί να «αναστήσει» τη Ferrari

Όπως εξηγεί ο Λεκλέρ, η απόδοση της Ferrari επηρεάζεται έντονα από τις καιρικές συνθήκες. Σε κρύες θερμοκρασίες το μονοθέσιο δυσκολεύεται, ενώ αντίθετα σε πιο ζεστές πίστες δείχνει σημάδια βελτίωσης.

«Θα έχουμε πιο ζεστές συνθήκες, αυτό είναι σίγουρο. Νομίζω πως το μονοθέσιό μας υποφέρει αρκετά όταν κάνει κρύο, ενώ έχουμε δει ότι η Mercedes αποδίδει πάρα πολύ καλά σε χαμηλές θερμοκρασίες. Στις κατατακτήριες του Αζερμπαϊτζάν, ήταν από τα ελάχιστα μονοθέσια που μπόρεσαν να κάνουν τη μεσαία γόμα ελαστικών να δουλέψει στο Q3, μαζί με τη Williams μάλιστα. Και τα δύο αυτά μονοθέσια είναι δυνατά σε χαμηλές θερμοκρασίες• εμείς είμαστε πιο δυνατοί στη ζέστη. Ελπίζω η Σιγκαπούρη να μας δώσει αυτό το πλεονέκτημα», δήλωσε ο Λεκλέρ.

Με θερμοκρασίες γύρω στους 28 βαθμούς για τον αγώνα και ακόμη πιο υψηλές τις προηγούμενες ημέρες, η Ferrari ελπίζει ότι θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί τις συνθήκες, τουλάχιστον για να ξεπεράσει τη Mercedes, η οποία είχε εμφανιστεί ανώτερη στο Μπακού.

Arriving and adjusting 🇸🇬 pic.twitter.com/dZaTEEmmQg — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 2, 2025

Ο Λεκλέρ ψάχνει την πρώτη του νίκη στη Σιγκαπούρη

Παρά την εξαιρετική του ταχύτητα στον έναν γύρο, ο Λεκλέρ δεν έχει ακόμη κερδίσει στον απαιτητικό δρόμο της Μαρίνα Μπέι. Αν, όμως, η SF-25 δείξει τις πραγματικές του δυνατότητες στη Σιγκαπούρη, ο Μονεγάσκος μπορεί να αποτελέσει απειλή για τις McLaren και Red Bull.

