Ο Λάντο Νόρις επισημαίνει τα προβλήματα των φετινών κανονισμών αλλά και τις πτυχές που του αρέσουν περισσότερο από αυτά του 2025.

Η συζήτηση γύρω από τους κανονισμούς του 2026 συνεχίζεται με έντονο τρόπο, με τους οδηγούς ωστόσο να έχουν καταλήξει τόσο στα θετικά όσο και στα αρνητικά των νέων μονοθεσίων της Formula 1. Αρκετοί έχουν εκφράσει την απέχθειά τους σχετικά με τη νέα γενιά του σπορ, ανάμεσά τους οι Μαξ Φερστάπεν, Λάντο Νόρις και Λιούις Χάμιλτον.

Πλέον, όμως, ο Νόρις εμφανίζεται πιο μετρημένος στις απόψεις του, χωρίς όμως να αλλάζει τη βασική του θέση, δηλαδή πως υπάρχουν τομείς που πρέπει να βελτιωθούν άμεσα.

Τα θετικά των νέων μονοθεσίων

Ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025 μιλά με ιδιαίτερα θετικό τρόπο για τα μονοθέσια του 2026. Ο οδηγός της McLaren στάθηκε ιδιαίτερα στο οδηγικό κομμάτι, τονίζοντας πως τα νέα μονοθέσια, παρά τις δυσκολίες, προσφέρουν μια πιο «καθαρή» οδηγική πρόκληση:

«Θα το ξαναπώ: αυτά τα μονοθέσια είναι διασκεδαστικά στην οδήγηση και αρκετά από τα προβλήματα μπορούν να λυθούν μέσω λογισμικού. Αν βρούμε τη σωστή ισορροπία, τότε πιστεύω πως θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πακέτο κανονισμών. Οι εκκινήσεις, η διαχείριση ενέργειας, το harvesting της μπαταρίας και το lift and coast είναι όλα σημεία που συζητάμε και ελπίζω να βελτιωθούν για το καλό του σπορ».

Σε επίπεδο καθαρής οδήγησης, ο Νόρις βλέπει ξεκάθαρη πρόοδο σε σχέση με το παρελθόν: «Χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση στην οδήγηση. Μπορείς να πιέσεις, να βρεις το όριο και ακόμη κι αν το ξεπεράσεις, έχεις τη δυνατότητα να το διορθώσεις. Πέρυσι αυτό ήταν πολύ πιο δύσκολο. Η ικανότητα να κρατήσεις το μονοθέσιο στο όριο μέσα στη στροφή και να πετύχεις την καλύτερη δυνατή έξοδο είναι αυτό που κάνει τη διαφορά».

Το μεγάλο πρόβλημα είναι το προφανές

Πέρα από τα θετικά, βασικό κομμάτι της συζήτησης παραμένει η μονάδα ισχύος και η διαχείριση της μπαταρίας. Ο Νόρις εξηγεί το πραγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί.

«Όλο αυτό έρχεται σε αντίθεση με το τι πρέπει να κάνουμε με τη μονάδα ισχύος. Μπορεί να πάρεις μια στροφή flat out και να είσαι πιο γρήγορος σε εκείνο το κομμάτι, αλλά στην επόμενη ευθεία χάνεις χρόνο γιατί δεν έχεις ενέργεια. Και αυτό είναι κρίμα».

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη στις κατατακτήριες όπως παραδέχεται: «Οι κατατακτήριες είναι εντελώς διαφορετικές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Παλαιότερα, ο οδηγός που έβρισκε περισσότερη πρόσφυση και επιτάχυνε νωρίτερα ανταμειβόταν. Τώρα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός στο πότε θα χρησιμοποιήσεις την ενέργεια, γιατί αν την καταναλώσεις στη στροφή, μπορεί να το πληρώσεις πιο μετά στον γύρο».

