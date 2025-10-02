Σαν Σήμερα: Ο κινητήρας της Mercedes στέρησε έναν τίτλο στον Χάμιλτον (vid)

Ο κόσμος της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι γεμάτος ιστορίες και γεγονότα: κάθε ημέρα αποτελεί αφορμή να θυμηθούμε και να μάθουμε τι έγινε σαν σήμερα.

Πριν από 78 ολόκληρα χρόνια, μπήκαν οι υπογραφές σε ένα βιβλίο κανονισμών που θα άλλαζε για πάντα τους αγώνες ταχύτητας. Αυτό το βιβλίο δεν ήταν άλλο από την πρώτη «ιερή βίβλο» της Formula 1. Επιπλέον στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ θα μάθουμε για το τελευταίο πρωτάθλημα του Νίκι Λάουντα με τη Scuderia Ferrari, έναν κακό αγώνα του Άιρτον Σένα με τη McLaren και μία νίκη του Σέρχιο Πέρεζ με τη Red Bull Racing. Στο MotoGP, η Ταϊλάνδη επέστρεψε στο αγωνιστικό πρόγραμμα το 2022 με νικητή-έκπληξη.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 2/10, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1947, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (FΙA) επισημοποίησε τους νέους κανονισμούς τύπου Formula 1, με βάση τους οποίους θα κατασκευάζονταν τα νέα αυτοκίνητα για τους μεταπολεμικούς αγώνες Grand Prix. Η τεχνολογική πρόοδος που ακολούθησε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο κατέστησε τα προπολεμικά αυτοκίνητα πεπαλαιωμένα και η αναδιαμόρφωσή τους κατέστη επιτακτική. Η Formula 1 επέτρεπε συμμετοχή σε υπερτροφοδοτούμενα αγωνιστικά αυτοκίνητα των 1500cc και σε μη υπερτροφοδοτούμενα των 4500cc, ενώ η απαιτούμενη απόσταση των Grand Prix μειώθηκε από τα 500 στα 300 χιλιόμετρα. Το πρώτο πρωτάθλημα που εφάρμοσε τους κανονισμούς αυτούς έλαβε χώρα το 1950.

Σαν σήμερα το 1966, ο Τζιμ Κλαρκ κέρδισε το Grand Prix ΗΠΑ στο Ουότκινς Γκλεν, οδηγώντας μια Lotus 43 με έναν κινητήρα H16 της BRM. Είναι ο μοναδικός κινητήρας με 16 κυλίνδρους που κέρδισε σε Grand Prix της F1. Ο κινητήρας αυτός ήταν υπέρβαρος, αναξιόπιστος και υπολειπόταν σημαντικά σε ισχύ από τον ανταγωνισμό, αλλά κατάφερε να οδηγήσει τον Κλαρκ σε μια νίκη. Ο Σκωτσέζος άφησε πίσω του τις τρεις Cooper-Maserati των Γιόχεν Ριντ, Τζον Σέρτις και Τζο Σιφέρ.

Σαν σήμερα το 1977, ο Νίκι Λάουντα τερμάτισε τέταρτος στο Grand Prix ΗΠΑ κι εξασφάλισε και μαθηματικά τον δεύτερο τίτλο του στην F1. Ο Αυστριακός είχε ήδη συμφωνήσει να αγωνιστεί με την ομάδα της Brabham το 1978 και δεν ανανέωσε ποτέ το συμβόλαιό του με τη Ferrari, επικαλούμενος την άδικη μεταχείρισή του από την Scuderia. Αποχώρησε αμέσως μετά το πέρας του αγώνα στο Ουότκινς Γκλεν και δεν αγωνίστηκε στα δύο Grand Prix που είχαν απομείνει για τη σεζόν. Για την ιστορία, νικητής ήταν ο Τζέιμς Χαντ, δεύτερος ο Μάριο Αντρέτι και τρίτος ο Τζόντι Σέκτερ.

Σαν σήμερα το 1988, ο Άιρτον Σένα έκανε έναν από τους χειρότερους αγώνες του στην εποχή της McLaren στο Grand Prix Ισπανίας. Ο Βραζιλιάνος θρύλος έχασε την πρωτοπορία στην εκκίνηση από τον Αλέν Προστ κι εν συνεχεία ο ρυθμός του τον έριξε εκτός βάθρου. Ο «Καθηγητής» ήταν άπιαστος στη Χερέθ και κέρδισε τον αγώνα αφήνοντας στις θέσεις 2 και 3 τους Νάιτζελ Μάνσελ και Αλεσάντρο Νανίνι.

Σαν σήμερα το 2016, ο Λιούις Χάμιλτον είδε τον τίτλο να γλιστρά μέσα από τα χέρια του στο Grand Prix Μαλαισίας. Ο Βρετανός βρισκόταν στην πρωτοπορία του αγώνα με άνεση έναντι του ανταγωνισμού, όταν αστοχία στον κινητήρα της Mercedes του τον έθεσε εκτός μάχης. Έτσι, αντί να πάρει την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα, έχασε τεράστιο έδαφος έναντι του Νίκο Ρόσμπεργκ. Δίχως τον Χάμιλτον, οι Ντάνιελ Ρικάρντο και Μαξ Φερστάπεν έδωσαν μια εντυπωσιακή μονομαχία στη Κουάλα Λομπούρ για τη νίκη. Η πρωτοπορία άλλαξε αρκετές φορές, με τον Αυστραλό να επικρατεί του Ολλανδού στην ενδοοικογενειακή μάχη της Red Bull Racing. Τρίτος τερμάτισε ο Ρόσμπεργκ.

Σαν σήμερα το 2022, ο Σέρχιο Πέρεζ ξεπέρασε στην εκκίνηση τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari και έφτασε στη νίκη στο Grand Prix Σιγκαπούρης. Οι δυο τους έδωσαν σκληρή μάχη, όμως ο Μεξικανός ήταν αυτός που ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου. Τρίτος ήταν ο Κάρλος Σάινθ. Στον αγώνα, οι πρωταθλητές, Μαξ Φερστάπεν και Λιούις Χάμιλτον είχαν άσχημη επίδοση, μιας και έκαναν μια σειρά από λάθη, ενώ είχαν επίσης εξόδους.

Σαν σήμερα, επίσης το 2022, ο Μιγκέλ Ολιβέιρα της KTM σάρωσε τον ανταγωνισμό και κέρδισε το Grand Prix Ταϊλάνδης σε βρόχινες συνθήκες. Ο Πορτογάλος άφησε στη δεύτερη θέση τις εργοστασιακές Ducati των Τζακ Μίλερ και Πέκο Μπανάια, ενώ ο διεκδικητής του τίτλου, Φάμπιο Κουαρταραρό, έμεινε εκτός βαθμών.

Φωτογραφίες: _franglish/Χ