Xiaomi vs Tesla: Ποιο είναι το πιο γρήγορο ηλεκτρικό στην ευθεία (vid)

Drag race ανάμεσα σε δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα που ξεπερνούν σε ισχύ τους 1.000 ίππους.

Αυτή η κόντρα έχει... ρεύμα. Το βρετανικό carwow έστησε στην ευθεία δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έχουν πάνω από 1.000 ίππους. Από την μία το Xiaomi SU7 Ultra και από την άλλη το Tesla Model S Plaid.

Το supercar της Xiaomi έχει τρεις ηλεκτροκινητήρες που αποδίδουν συνδυαστικά 1.548 ίππους και χρειάζεται λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα για το 0-100. Το κορυφαίο ηλεκτρικό sedan της Tesla έχει και αυτό τρία ηλεκτρικά μοτέρ, όμως εδώ η ισχύς είναι 1.033 ίπποι. Ποιο από τα δύο όμως είναι πιο γρήγορο σε drag race στο 1/4 του μιλίου; Πατήστε play στο ακόλουθο βίντεο και θα μάθετε την απάντηση.

Δείτε ακόμα: Οδηγήσαμε στην Ελλάδα το Tesla των 1.000 ίππων