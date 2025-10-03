Μόλις δύο σιρκουί πόλης έμειναν στο αγωνιστικό πρόγραμμα της Formula 1 στο 2025 και η μάχη για τον τίτλο του «βασιλιά των δρόμων» είναι συναρπαστική.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει στη Formula 1 ολοένα και περισσότερα σιρκουί πόλης να εντάσσονται στο καλεντάρι. Διαχρονικά υπήρχαν διάφορες πίστες που βρίσκονταν στο πρόγραμμα, με το GP Μονακό να είναι ο πιο παραδοσιακός προορισμός σε πίστες τέτοιου τύπου.

Η ραγδαία αύξηση ξεκίνησε το 2008 με την ένταξη των GP Βαλένθια και GP Σιγκαπούρης, με το πρώτο να μένει στο πρόγραμμα έως και το 2012. Σήμερα, από τα 24 Grand Prix τα 8 διεξάγονται σε σιρκουί πόλης και βρίσκονται στις εξής τοποθεσίες: Αυστραλία, Σαουδική Αραβία, Μαϊάμι, Μονακό, Καναδάς, Αζερμπαϊτζάν, Σιγκαπούρη και Λας Βέγκας.

Race Week returns! 🙌



We're back for the Singapore Grand Prix, and getting ready to race under the stars ✨#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/ViKkVRVB7L — Formula 1 (@F1) September 29, 2025

Ένα ασυνήθιστο προβάδισμα

Στους έξι αγώνες σε σιρκουί πόλης που έχουν διεξαχθεί έως σήμερα, ο Μαξ Φερστάπεν είναι αυτός που έχει σημειώσει τους περισσότερους βαθμούς. Ο Ολλανδός παρότι έχει κερδίσει μόλις σε ένα από τα έξι αυτά GP έχει συλλέξει 103 βαθμούς, ενώ μετρά συνολικά τέσσερα βάθρα.

Δεύτερος είναι ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, με τον Βρετανό να έχει 87 βαθμούς και να βρίσκεται αρκετά κοντά στον οδηγό της Red Bull Racing. Οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι μπορεί να έχουν από δύο νίκες στα σιρκουί πόλης εφέτος, όμως ο Καναδάς και το Αζερμπαϊτζάν τους κόστισε, μιας έχουν 86 και 79 βαθμούς αντίστοιχα.

Our points from the six street races so far in 2025 💪📈



And we have another coming right up in Singapore! 🇸🇬#F1 pic.twitter.com/NmtMWyBz1l September 27, 2025

Στο νέο podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για τα γεγονότα του GP Ιταλίας με επίκεντρο την κυριαρχία του Μαξ Φερστάπεν και τις πρωτοφανείς εντολές που έδωσε η McLaren στους οδηγούς της