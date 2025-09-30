Το μίνι crossover της Toyota αναβαθμίζεται με το υβριδικό σύστημα του Yaris.

Στα τέλη του 2025 θα γίνει το λανσάρισμα του νέου Aygo X Hybrid στην Ευρώπη, περίοδο κατά την οποία το περιμένουμε και στην ελληνική αγορά. Το μίνι crossover της Toyota αποκτά έναν πιο ολοκληρωμένο χαρακτήρα, καθώς εφοδιάζεται με το υβριδικό σύστημα των 116 ίππων που γνωρίζουμε από το Yaris.

Ταξιδέψαμε στο Βέλγιο για να γνωρίσουμε το νέο Aygo X Hybrid

Το Aygo X είναι το μοναδικό αυτοκίνητο στη γκάμα της Toyota που σχεδιάζεται, παράγεται και πωλείται αποκλειστικά στην Ευρώπη. H υβριδική τεχνολογία περιλαμβάνει τον 1.5 βενζίνης που αποδίδει 91 ίππους και ηλεκτροκινητήρα 80 ίππων, που αποδίδουν συνδυαστικά 116 ίππους. Η μέση κατανάλωση είναι 3,7 λίτρα ανά 100 χλμ. και οι εκπομπές CO2 στα 85 γρ/χλμ.