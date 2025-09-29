Η Dongfeng θέλει να τριπλασιάσει τις πωλήσεις της στην Ευρώπη το 2026

Στόχος οι 80.000 μονάδες, με γκάμα που καλύπτει από μικρά αυτοκίνητα έως premium SUV και off-road.

Η κινεζική Dongfeng Motor ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να τριπλασιάσει τις πωλήσεις της στην Ευρώπη το 2026, φτάνοντας τις 80.000 μονάδες, έναντι 25.000-30.000 που αναμένονται φέτος. Η στρατηγική της βασίζεται σε μια ευρεία γκάμα μοντέλων που περιλαμβάνει βενζινοκίνητα, υβριδικά, range extender και αμιγώς ηλεκτρικά.

Η εταιρεία διαθέτει τρεις ξεχωριστές μάρκες: τη Dongfeng για τις μαζικές κατηγορίες, τη Voyah για την premium αγορά και τη M-Hero για σκληροπυρηνικά off-road. Σήμερα δραστηριοποιείται με δίκτυο περίπου 170 αντιπροσώπων, το οποίο σχεδιάζει να αυξήσει σε 280 έως το τέλος του έτους, με έμφαση σε αγορές όπως η Ιταλία, η Πολωνία, η Γερμανία και η Γαλλία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Dataforce, από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο 2025 η Dongfeng έχει ταξινομήσει μόλις 1.930 αυτοκίνητα σε ΕΕ, Ηνωμένο Βασίλειο και χώρες EFTA, ωστόσο η εταιρεία δηλώνει αισιόδοξη. Ο CEO της Dongfeng Europe, Xie Qian, τόνισε ότι η αγορά της Ευρώπης είναι «μεγάλη και διαφοροποιημένη», υπογραμμίζοντας την ανάγκη ευελιξίας: «Μακροπρόθεσμα ποντάρουμε στα ηλεκτρικά, αλλά μεσοπρόθεσμα υπάρχει χώρος και για plug-in και full hybrids, ενώ σε χώρες όπως η Ιταλία και η Πολωνία τα συμβατικά αυτοκίνητα παραμένουν δημοφιλή».

Η Dongfeng αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας εργοστασίου συναρμολόγησης στην Ευρώπη, εφόσον οι πωλήσεις φτάσουν σε σταθερά υψηλά επίπεδα.