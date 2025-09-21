Ένα εφιαλτικό Grand Prix έζησε στο Αζερμπαϊτζάν ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, καθώς δεν συμπλήρωσε ούτε έναν αγωνιστικό γύρο στον αγώνα.

Με μηδέν βαθμούς κατάφερε να φύγει από το Μπακού ο Όσκαρ Πιάστρι, σε ένα τριήμερο που θέλει να ξεχάσει. Ο Αυστραλός της McLaren Racing είχε έξοδο τόσο το Σάββατο στις κατατακτήριες όσο και στον αγώνα της Κυριακής, στο χειρότερο αγωνιστικό τριήμερό του στο 2025.

Στον αγώνα της Κυριακής, ο οδηγός της McLaren έκανε κακό ξεκίνημα, έπεσε από την 9η στην τελευταία θέση καθώς ξεκίνησε πριν σβήσουν τα κόκκινα φώτα στο grid, και λίγο αργότερα κλείδωσε τα φρένα χτυπώντας στον τοίχο της Στροφής 4.

Ένα τριήμερο γεμάτο λάθη

Ο ίδιος ο Πιάστρι δεν κρύφτηκε μετά τον αγώνα: «Δεν υπήρχε κάτι διαφορετικό αυτό το τριήμερο από τα προηγούμενα. Αν είχα άλλο σκεπτικό, θα ήταν πιο εύκολο να το ρίξω εκεί και να ξέρω πώς να το διορθώσω. Αλλά το Σαββατοκύριακο έμοιαζε σαν κάθε άλλο απλά δυστυχώς έγιναν πάρα πολλά λάθη από την αρχή μέχρι το τέλος του τριημέρου. Κάθε περίοδος δοκιμών ήταν γεμάτη προβλήματα. Το σημαντικό για μένα είναι να ξεπεράσω αυτά τα λάθη για το μέλλον».

Ο 24χρονος Αυστραλός εξήγησε ότι δεν σκοπεύει να πανικοβληθεί:

«Προφανώς δεν νιώθω υπέροχα μετά από ένα τέτοιο Σαββατοκύριακο, αλλά η ταχύτητα υπήρχε. Είναι σπάνιο να κάνω τόσα λάθη. Θέλω να τα αφήσω πίσω μου. Θα ανησυχούσα αν έκανα λάθη επειδή κυνηγούσα παραπάνω χρόνο. Αυτά ήταν λάθη που μου κόστισαν πολύ, αλλά εύκολα μπορώ να τα διορθώσω».