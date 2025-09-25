Ο Ολλανδός οδηγός δεν κάνει… διακοπές μετά το Μπακού, καθώς θα κατευθυνθεί προς τη Γερμανία για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Ο Μαξ Φερστάπεν θα κάνει αυτό το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου το ντεμπούτο του σε αγώνα GT3 στο πλαίσιο της σειράς Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 θα οδηγήσει μία Ferrari 296 GT3 για την ομάδα Emil Frey Racing, σε συνεργασία με το δικό του πρόγραμμα, Verstappen.com Racing.

Ο αγώνας στο περίφημο Nordschleife θα έχει διάρκεια 4 ώρες, και θα μοιραστεί το αγωνιστικό αυτοκίνητο με τον Βρετανό οδηγό Κρις Λούλαμ.

Το ταξίδι μέχρι το Nordchleife

Η συμμετοχή δεν είναι απλώς μια εξόρμηση στην εξοχή του Άιφελ, είναι αποτέλεσμα μιας σειράς βημάτων που έχει κάνει τους τελευταίους μήνες. Τον Μάιο, ο Φερστάπεν «δοκίμασε» το Ferrari 296 GT3 στο Nordschleife υπό το ψευδώνυμο “Franz Hermann” και όπως υποστηρίζει, κατέρριψε το ρεκόρ πίστας.

Πριν από δύο εβδομάδες αγωνίστηκε με μία Porsche Cayman GT4 σε αγώνα του NLS στο Nurburgring. Ο λόγος που έγινε αυτό ήταν ώστε να πάρει ειδικά άδεια, ώστε να έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί με GT3 αυτοκίνητο στη θρυλική πίστα.

Το Σαββατοκύριακο αυτό ο Φερστάπεν θα κάνει επίσημα το βήμα: θα αγωνιστεί σε GT3 για πρώτη φορά, σε μια μάχη που έχει ήδη συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον.

Οι προκλήσεις του Nordschleife

Το Νίρμπουργκρινγκ, ή αλλιώς «πράσινη κόλαση» όπως είναι το προσωνύμιο της, είναι αναμφίβολα μία από τις δυσκολότερες πίστες παγκοσμίως. Με μήκος πάνω από 24 χιλιόμετρα, δεκάδες στροφές, μεγάλες μεταβολές υψομέτρου και μικρά περιθώρια λάθους.

Ο Φερστάπεν στο παρελθόν είχε δηλώσει για την πίστα: «Κάθε γύρος στο Nordschleife είναι μια διαφορετική εμπειρία. Η ατμόσφαιρα είναι υπέροχη και υπάρχουν πολλοί φίλοι των αγώνων αντοχής εκεί. Είναι πάθος μου να αγωνίζομαι και σε άλλες κατηγορίες πέραν της Formula 1. Το όνειρό μου είναι κάποια μέρα να τρέξω τις 24 ώρες του Νίρμπουργκρινγκ».

