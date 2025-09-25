To ηλεκτρικό SUV έχει 218 ίππους και αυτονομία έως 430 χλμ. σε μεικτό κύκλο.

Η Geely εκπροσωπείται στη χώρα μας από την GEO Mobility Hellas και το EX5 είναι το πρώτο μοντέλο που διαθέτει στο ελληνικό κοινό. Το ηλεκτρικό C-SUV παρουσιάζεται στο κοινό στο The Mall Athens, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο pop up stand.

Το μήκους 4,61 μέτρων Geely EX5 καλύπτεται από 6ετή εργοστασιακή εγγύηση (ή 150.000 χλμ), εγγύηση 8 ετών για την μπαταρία (ή 150.000 χλμ) και δωρεάν οδική βοήθεια επίσης για 6 έτη (για ορισμένες εξαιρέσεις η εγγύηση είναι έως 100.000 χλμ). Οι τιμές του αρχίζουν από μόλις 29.900 ευρώ, με το όφελος του προγράμματος Freedom 100 και την κρατική επιδότηση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το αυτοκίνητο από κοντά και να προγραμματίσουν ένα test drive. Το ΕΧ5 εφοδιάζεται με ηλεκτροκινητήρα 218 ίππων και 320 Nm ροπής (κινεί τους εμπρός τροχούς) και μπαταρία εκμεταλλεύσιμης χωρητικότητας 60,22 kWh. Ο κατασκευαστής αναφέρει ότι η μπαταρία AEGIS Short Blade έχει διάρκεια ζωής 1 εκατ. χλμ. ή 3.500 κύκλων φόρτισης. Φορτίζει σε ταχυφορτιστή DC έως 100 kW και σε wallbox AC έως 11 kW. Η αυτονομία που προσφέρει είναι έως 565 χλμ. σε αστικό κύκλο και έως 430 χλμ. σε μεικτό κύκλο. Η διαδικασία ταχυφόρτισης 30-80% διαρκεί 20 λεπτά.