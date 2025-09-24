Με ισχύ από 115 έως 180 ίππους προσφέρουν επαρκή ισχύ, ενώ η υβριδική τεχνολογία περιορίζει κατανάλωση και ρύπους.

Παράλληλα με το λανσάρισμα του K4 που διαδέχεται το Ceed, η Kia προχωρά σε αναβάθμιση των κινητήρων του XCeed, ώστε να γίνουν πιο αποδοτικοί. Ο 1.0 T-GDi 115 ίππων είναι διαθέσιμος σε έκδοση με μηχανικό ή αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 7DCT. Για τους λάτρεις των υψηλών επιδόσεων, η νέα γκάμα του XCeed διαθέτει και κινητήρες που προσφέρουν ισχύ 150 και 180 ίππων (1.6 Τ-GDi).

Το XCeed διατίθεται σε πολλά επίπεδα εξοπλισμού ανάλογα με την έκδοση (Premium, Platinum και GT-Line), ενώ μπορεί κάποιος να το αποκτήσει με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων στην ίδια τιμή με εκείνη του μηχανικού.