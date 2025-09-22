QJMOTOR MTX 300 Top Box: «Μαχητικό» πόλης με τεχνολογία και πρακτικότητα

Με 25,2 ίππους, πλούσιο εξοπλισμό και εργοστασιακό top box, το νέο scooter της QJMOTOR απευθύνεται σε όσους θέλουν άνεση και ασφάλεια στην πόλη.

Η QJMOTOR παρουσίασε το νέο MTX 300 Top Box, ένα scooter που συνδυάζει compact διαστάσεις με υψηλή τεχνολογία και καθημερινή ευχρηστία. Ο τετραβάλβιδος υγρόψυκτος κινητήρας αποδίδει 25,2 ίππους και 24 Nm ροπής, με κατανάλωση 3,0 λίτρα/100 χλμ. και ρεζερβουάρ 12 λίτρων για αυξημένη αυτονομία.

Στον τομέα της ασφάλειας, το MTX 300 διαθέτει δισκόφρενα μαργαρίτα εμπρός και πίσω με δικάναλο ABS, σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (TPMS) και traction control, στοιχεία σπάνια για την κατηγορία. Παράλληλα, ο αναβάτης έχει στη διάθεσή του έγχρωμη TFT οθόνη 7’’ με Bluetooth, mirroring και πλοήγηση turn-by-turn.

Η ανάρτηση αποτελείται από τηλεσκοπικό πιρούνι εμπρός και δύο ρυθμιζόμενα αμορτισέρ πίσω, προσφέροντας ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και στον έλεγχο. Το χαμηλό ύψος σέλας (795 mm) και τα 167 κιλά πλήρους βάρους κάνουν το scooter φιλικό ακόμη και σε λιγότερο έμπειρους αναβάτες, ενώ οι τροχοί 14’’/13’’ υπόσχονται ευελιξία στην πόλη.

Σε επίπεδο πρακτικότητας, το MTX 300 διαθέτει αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα για κράνος, ενώ συνοδεύεται εργοστασιακά από top box 33 λίτρων που αυξάνει σημαντικά τη χωρητικότητα. Δεν λείπουν το ρυθμιζόμενο παρμπρίζ, οι διπλές θύρες USB (Type A & C) και το σύστημα keyless.

Το νέο QJMOTOR MTX 300 Top Box είναι ήδη διαθέσιμο στην Ελλάδα, σε χρώματα Silver και Black, με τιμή 3.595 ευρώ.