H λύση που προτείνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προς την Αττική Οδό, για να περιοριστεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο.

Την πρόταση προς την παραχωρησιούχο εταιρεία της Αττικής Οδού σχετικά με την επαναχάραξη του κόμβου Μεταμόρφωσης, παρουσίασε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Πρόκειται για το σημείο όπου ενώνονται οι δύο έξοδοι (από Ελευσίνα και από Μαρκόπουλο) προς την εθνική οδό στο ρεύμα προς την Λαμία.

Καθώς οι δύο λωρίδες ενώνονται σε μία, δημιουργείται καθημερινά κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο, με τα οχήματα μέσα στην Αττική Οδό να δημιουργούν ουρές χιλιομέτρων. Όπως ανέφερε ο Χρίστος Δήμας, στόχος είναι η παρέμβαση με ξεχωριστή είσοδο στην Εθνική Οδό να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2026.

Πώς θα αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό κομφούζιο στον κόμβο Μεταμόρφωσης

Η πρόταση του Υπουργείου είναι να δημιουργηθεί μία νέα είσοδος από την Ελευσίνα προς την Λαμία, 150 μέτρα πιο πριν από το σημείο όπου υπάρχει σήμερα. Στο Υπουργείο εκτιμούν ότι οι ήπιες παρεμβάσεις δεν θα διαρκέσουν πολύ, καθώς δεν απαιτούνται νέες απαλλοτριώσεις.

Η σημερινή χάραξη του κόμβου Μεταμόρφωσης. Το κίτρινο σημείο είναι εκεί όπου ενώνονται οι κλάδοι εξόδου της Αττικής Οδού προς Ε.Ο, από Ελευσίνα (κόκκινο χρώμα) και από Μαρκόπουλο (μπλε χρώμα)

Για την κατασκευή της νέας εξόδου θα γίνει μία συμπληρωματική σύμβαση, με το Δημόσιο να αναλαμβάνει το κόστος. Η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ανέφερε ότι δεν θα επέλθει κάποια αλλαγή στο κόστος των διοδίων της Αττικής Οδού και εκτίμησε ότι η παρέμβαση μπορεί να βελτιώσει έως και 50% τη ροή κυκλοφορίας των οχημάτων στο σημείο.