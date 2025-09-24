Στο GP Αζερμπαϊτζάν, η W16 αγωνίστηκε με εξαρτήματα κατασκευασμένα από υλικά με ανανεώσιμη βάση, σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα στη στρατηγική βιωσιμότητας της ομάδας.

Η Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team έκανε ένα ακόμη βήμα προς τη βιωσιμότητα, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στη Formula 1 τη χρήση ανθρακονήματος με ρητίνη φυτικής προέλευσης σε εξάρτημα υψηλών επιδόσεων. Στο Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν, η W16 του Τζορτζ Ράσελ, που τερμάτισε στη δεύτερη θέση, έφερε νέες θερμικές ασπίδες στους πίσω τροχούς, κατασκευασμένες με υλικά κατά 30% από ανανεώσιμες πηγές.

Η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας σε τόσο απαιτητικό σημείο, όπως τα προστατευτικά των πίσω τροχών με τις περίπλοκες αεροδυναμικές επιφάνειες, αποδεικνύει ότι τα βιώσιμα σύνθετα υλικά μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ακραίες συνθήκες του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο επικεφαλής της ομάδας, Τότο Βολφ, τόνισε: «Η Formula 1 είναι το πιο γρήγορο εργαστήριο δοκιμών στον κόσμο. Οι καινοτομίες που αναπτύσσουμε εδώ μπορούν να βρουν εφαρμογή σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας. Αυτό το έργο αποδεικνύει ότι η βιωσιμότητα και η απόδοση μπορούν να συνυπάρξουν».

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του πλάνου της Mercedes-AMG PETRONAS να φτάσει σε ουδέτερο ισοζύγιο εκπομπών άνθρακα μέχρι το 2040. Η τεχνολογία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Syensqo, εταιρεία με πολυετή εμπειρία στα σύνθετα υλικά. Με αυτήν την εξέλιξη, η Formula 1 δείχνει τον δρόμο για το μέλλον της προηγμένης μηχανολογίας, όπου τα υλικά υψηλών επιδόσεων θα προέρχονται ολοένα και περισσότερο από ανανεώσιμες πηγές, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα και στην απόδοση.