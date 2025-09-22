Η Ducati ανακοίνωσε ότι ο Άλεξ Μάρκεθ θα έχει στη διάθεσή του την GP26, ίδια με των Μάρκ Μάρκεθ και Πέκο Μπανάια, επιβραβεύοντας τις φετινές του επιδόσεις.

Η Gresini Racing και η Ducati επιβεβαίωσαν ότι ο Άλεξ Μάρκεθ θα αγωνίζεται το 2026 με την εργοστασιακή Desmosedici GP26, το ίδιο πακέτο που θα έχουν στη διάθεσή τους οι Μάρκ Μάρκεθ και Φραντσέσκο Μπανάια στην εργοστασιακή ομάδα.

Ο νεότερος από τους αδελφούς Μάρκεθ πραγματοποιεί την καλύτερη του σεζόν στο MotoGP, οδηγώντας την περσινή GP24. Μετά από 16 Grand Prix το 2025 έχει ήδη καταγράψει δύο νίκες και 21 παρουσίες στο βάθρο, 11 σε Sprint και 10 σε αγώνες. Η επιβράβευση με πλήρη εργοστασιακή μοτοσικλέτα θεωρείται φυσικό βήμα για τον Ισπανό και την ομάδα της Gresini.

«Είναι τιμή να αγωνίζομαι με εργοστασιακή μοτοσικλέτα στη Gresini. Η ομάδα δουλεύει άψογα εδώ και μερικές σεζόν και πιστεύω ότι αυτή είναι μια ανταμοιβή για όλους μας. Ευχαριστώ τη Νάντια (Παντοβάνι, ιδιοκτήτρια της ομάδας), την ομάδα, αλλά και τον Τζίτζι (Νταλ'Ίνια) και την Ducati που με έκαναν να αισθάνομαι σημαντικός σε κάθε στιγμή», δήλωσε ο Άλεξ Μάρκεθ.

Η επικεφαλής της ομάδας, Νάντια Παντοβάνι, σχολίασε: «Πρόκειται για μια είδηση μεγάλης σημασίας για την Gresini. Τα αποτελέσματα που πετύχαμε φέτος και τα προηγούμενα χρόνια μας έφεραν σε αυτό το ορόσημο. Από το 2026, ο Άλεξ θα έχει εργοστασιακή μοτοσικλέτα και ως ομάδα είμαστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα προς την κορυφή».

Ο γενικός διευθυντής της Ducati Corse, Λουίτζι «Τζίτζι» Νταλ’Ίνια, πρόσθεσε: «Ο Άλεξ είχε εντυπωσιακή σεζόν. Μετά από σειρά αξιολογήσεων, αποφασίσαμε να αυξήσουμε την υποστήριξή μας ώστε να συνεχίσει να εξελίσσεται μαζί την ομάδα του του. Με την GP26 θα έχουμε έναν ακόμα δυνατό κρίκο στην οικογένεια της Ducati».

Με την απόφαση αυτή, οι εργοστασιακές μοτοσικλέτες Ducati στο grid θα αυξηθούν από τρεις σε τέσσερις, ενισχύοντας τη δυναμική της ιταλικής εταιρείας στο MotoGP.