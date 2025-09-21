Φως στο τέλος του τούνελ είδε ο Ισπανός στο Μπακού σε μία πολύ δύσκολη αγωνιστική σεζόν που ήταν γεμάτη προβλήματα.

Στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν ο Κάρλος Σάινθ «έσπασε» την κατάρα με τη Williams και πήρε το καλύτερο φετινό αποτέλεσμά του. Ο Ισπανός ξεκίνησε από τη 2η θέση και κατάφερε να τερματίσει 3ος έχοντας εξαιρετική διαχείριση του αγώνα του και εντυπωσιακή στρατηγική από την ομάδα του.

Μέχρι το Μπακού, ο Σάινθ είχε 16 βαθμούς και με το βάθρο έφτασε στους 31 στη σεζόν.

Πανευτυχής με το αποτέλεσμα

Ο Σάινθ μετά τον τερματισμό δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του για την 3η θέση που κατέκτησε. Ο Ισπανός μάλιστα παραδέχθηκε πως ένιωσε πολύ καλύτερα από τη μέρα που ανέβηκε για πρώτη φορά στο βάθρο της Formula 1.

«Δεν μπορώ να περιγράψω το πώς νιώθω. Είναι καλύτερο το συναίσθημα από το πρώτο μου βάθρο. Όλη τη χρονιά παλεύουμε σκληρά και επιτέλους σήμερα αποδείξαμε πως έχουμε την ταχύτητα και όποτε την έχουμε μπορούμε να κάνουμε φοβερά πράγματα. Δεν κάναμε κανένα λάθος και κερδίσαμε μονοθέσια που εχθές δεν το περίμενα πως θα ήμασταν μπροστά τους».

Μία πανάξια 3η θέση

Μιλώντας για τη βελτίωση που έχει κάνει η βρετανική ομάδα μέσα στη σεζόν, ο Σάινθ ανέφερε:

«Είμαι τρομερά περήφανος για όλους στη Williams. Αποδείξαμε πως κάναμε ένα τεράστιο βήμα από πέρυσι, είμαστε σε μία αγωνιστική επάνοδο, στο σωστό δρόμο και είχαμε ατυχίες. Τώρα καταλαβαίνω γιατί έγιναν όλα. Έτσι είναι η ζωή, σου δίνει άσχημες στιγμές και μετέπειτα μία πολύ όμορφα. Είναι ένα μάθημα αυτό το βάθρο να συνεχίσω να πιστεύω, να εμπιστεύομαι τον εαυτό μου και την ομάδα μου. Στο τέλος η σκληρή δουλειά ανταμείβεται».